مشـ.ـاجرة بين حانوتي وطالب تنتهي بإصابة شاب في المنيرة الغربية بسبب هجـ.ـوم كلب بيتبول

في حادث مأساوي شهدته منطقة المنيرة الغربية، انتهت مشاجرة بين حانوتي وطالب بإصابة الطالب زياد ح، بعد هجوم كلب بيتبول، حيث أطلق الحانوتي الكلب على الطالب أثناء سيره في الشارع، ما أدى إلى إصابته بعدة إصابات في يديه، تم تحرير محضر بالواقعة من قبل الطالب المصاب.

ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول الحادث.

تفاصيل الحادث: من السخرية إلى الهجوم المباشر

بدأت الواقعة قبل الإفطار عندما كان الطالب زياد ح، يسير في الشارع برفقة كلبه من نوع "هاسكي"، ليقابل الحانوتي الذي كان في محله، وبينما كان الطالب يمر أمام الحانوتي، قام الأخير بالسخرية من الكلب قائلاً: "ده قطة، أنا هوريك الكلاب اللي بجد".

هذه السخرية لم تكن مجرد كلمات، بل كانت بداية لمشاجرة عنيفة اندلعت بين الطرفين لاحقاً، وبعد مرور بعض الوقت، وتحديداً أثناء عودة الطالب زياد إلى منزله قبيل صلاة المغرب، أقدم الحانوتي على فك قيود كلب بيتبول كان يملكه، لينهض الكلب على الطالب زياد وكلبه ويسبب له إصابات في يديه.

الطالب يتوجه للشرطة لتقديم شكوى ضد الحانوتي

عقب الهجوم، توجه الطالب زياد إلى ديوان الشرطة في المنيرة الغربية حيث حرر محضر بالواقعة حمل الرقم 2106 جنح المنيرة الغربية، وفي المحضر، قدم الطالب شكوى ضد الحانوتي بسبب الهجوم الذي تعرض له، والذي أسفر عن إصابته.

التحقيقات الأمنية: النيابة العامة تبدأ التحقيق

على الفور، قامت مديرية أمن الجيزة بإخطار النيابة العامة التي بدأت في التحقيق بالواقعة، وقد تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن الحانوتي قام بالفعل بتفكيك قيود الكلب وإطلاقه على الطالب.

الكلاب والمجتمع: تسليط الضوء على المخاطر

تسليط الضوء على هذا الحادث يثير تساؤلات حول العلاقة بين الإنسان والحيوان في المجتمع، وقد تزايدت حوادث هجوم الكلاب في الآونة الأخيرة، مما يستدعي التدخل لحماية المواطنين من هذه المخاطر.

ومن هنا، يعد من الضروري تكثيف الوعي حول كيفية التعامل مع الكلاب، وضرورة اتباع الإجراءات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

دور النيابة في اتخاذ الإجراءات اللازمة

في الوقت الذي تواصل فيه النيابة العامة تحقيقاتها، يتطلع الكثير من المواطنين إلى أن تتخذ السلطات الأمنية كافة التدابير اللازمة لمعاقبة المعتدين وحماية الأرواح.

كما يأمل الأهالي في أن يتم فرض قوانين صارمة تتعلق بتربية الحيوانات الخطرة للحفاظ على سلامة المجتمع من أي تهديدات مستقبلية.

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