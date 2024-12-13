كشف المستور عن فيديو جامع الكلاب الضالة

جامع الكلاب الضالة.. من الوهلة الأولى تظن أنه شخص مختل، أو شخص يبيع الكلاب لأصحاب الأكل الملوث في الشوارع، ولكن الحكاية تختلف تمام عن تلك النقطة، فهذا الرجل يجمعها لأنه يخاف منها، فقط يجمعها في جوال كبير، ويخرجها خارج الحي الذي يقطن فيه كي لا تزعجه، ماذا حدث ومالحقيقة، هذا ما تسرده الموجز في التقرير التالي.

فيديوغريب تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي في محافظة السويس، حيث ظهر جامع الكلاب الضالة والذي يجمعها في جوال كبير، الأمر الذي أثار ريبة متداولي الفيديو في المنطقة، وأحدث بلبلة بين أهل المنطقة، في حين أن البعض اندهش من فعله مطالبين الأجهزة الأمنية بكشف كواليس المقطع المصور.

جامع الكلاب الضالة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص، بمحافظة السويس بالمنطقة 40، يجمع الكلاب الضالة من الحي، ويضعها داخل أكياس بلاستيكية كبيرة، أوجوال بلاستيكي ، لتبدأ التعليقات بالسؤال الأبرزماذا يفعل، هذا الرجل، بالإضافة إلى أن الكثير من المتابعين طالبوا الجهات الأمنية بالكشف عن الحقيقة، متسائلين عن الغرض الحقيقي من جمع الكلاب الضالة في أكياس.

جامع الكلاب الضالة

فيديو جامع الكلاب الضالة

تدوال الكثيرين الفيديو لتبدأ حالةمن البلبة بينهم، ويبدأ الجدال، بين حقيقة فعل هذا المجهول، والذي يقيم في محافظة السويس بمحيط دائرة قسم شرطة الأربعين، دون معرفة ماذا يصنع بتلك الكلاب أو إلى أين يذهب بها؟.

حالة استياء عامة

بدأ الموضوع يظهر الإستياء بين البعض، والذعر لدى رواد وسائل التواصل مطالبين بضرورة تدخل الجهات الأمنية للتحقيق في الأمر، وعلى الفور شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس حملة ليتبين مكان هذا الرجل،وتتمكن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تحديد هوية مرتكب الواقعة

أمرت النيابة العامة، فريق من قوات المباحث بفحص الفيديوالمتداول، لهذا الرجل، بالإضافة لتفريغ الكاميرات المنتشرة في محيط المكان، وتحديد ماذا يفعل هذا الرجل، ليتمكنوا من تحديدهويته في النهاية، وتمكنت فرق البحث من كشف كل البيانات الخاصة به.

تبين من التحريات أن جامع الكلاب الضالة يعمل في صيد وبيع الأسماك، وذلك في المنطقة المحيطة بقسم شرطة الأربعين، حيث تمكنوا من إلقاء القبض عليه، واقتياده إلى قسم الشرطة لسؤاله عما حدث وحقيقة الفيديو المتداول.

وأقر الرجل بما فعل مؤكدا أنه لا يفعل ما يخالف به القانون، ولكن أحد الكلاب عقره منذ مدة طويلة، لذا اتخذ القرار بجمعها وإبعادها عن منطقته حتى لا تعقر شخصا آخر، و تماتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

اقرأ أيضا: جر.يمة السلام المروعة.. كيف قتـ.ـلت أُم طفلتها وأصابت الأخرى من أجل زوجها؟

الطفلة جانيت.. بين الخطف والاغتصاب والقتل كيف تنقَّل عامل التوصيل مرتكب الجريمة؟





