الطفلة جانيت.. بين الخطف والاغتصاب والقتل كيف تنقَّل عامل التوصيل مرتكب الجريمة؟

الطفلة جانيت.. تملك من العمر 10 شهور، رضيعة لم تمتلك يوما مغريات النساء، فقط تحبي وتضحك وتغافل أمها كي تخرج خارج المنزل تمرح، رضيعة بخطوات طفولية، خرجت الطفلة جانيت لسلم بنايتهم تحبي وتهرب من والدتها والتي انشغلت عنها لدقائق، ليسمع عامل التوصيل صوت ضحكتها فيثير شهوته المريضة، ويختطفها ليهتك عرضها مرتين خلف البناية، قصة تستعرض تفاصيلها الموجز على النحو التالي:

النظر في الاستئناف

وتقرر محكمة الاستئناف النظر في تحديد جلسة عاجلة، للاستئناف على حكم الأعدام لقاتل الطفلة جانيت، حيث ثبت ضده ثلاث تهم مختلفة، نهايتهم تكون تأييد حكم الإعدام أو تخفيف الحكم الصادر ضده، أو إلغاء الحكم والقضاء ببراءته، وهذا ما استبعد بعد اعترافاته.

الطفلة جانيت

الإعدام لـ قاتل الطفلة جانيت

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، على قاتل الطفلة جانيت، بالإعدام شنقاً، بعدما استطاعت قوات المباحث والنيابة العامة إثبات تهمة جريمة خطف الطفلة جانيت "المجني عليها"، ليتم إحالته لمحكمة الجنايات المختصة، بتهمة الخطف وهتك العرض قبل وبعد قتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم في قضية قتل الطفلة جانيت المقيدة برقم 5901 لعام 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، بحكمها السالف ذكره بناء على تحريات المباحث المكثفة، واعتراف المتهم بفعلته.

إخطار باختفاء الطفلة جانيت

يذكر أنه تم إبلاغ النياية العامة سابقا، بتلقي إخطارا من والدي الطفلة جانيت باختفاءها، ليتم انتقال قوات المباحث على الفور، لمحل البلاغ، والتفتيش عن آثار الطفلة، ليتن العثور عليها بالحديقة الخلفية للمنزل جثة هامدة، وواضح عليها آثار الاعتداء الجنسي، وتم انتقال رجال المباحث وانتداب الطب الشرعي إلى مسرح الجريمة، ومناظرة الجثة، ومراجعة الكاميرات، بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة.

أثارت شهوته بعد قتلها

وبعد إحكام الكمائن وضبطها، ألقت قوات المباحث القبض على عامل توصيل، تصادف تواجده بالبناية نفس يوم الجريمة، حيث سنع صوتها أثناء لهوها على سلم البناية، فتحين الفرصة وغافل والديها، وخطفها للحديقة الخلفية للمنزل، واعتدى عليها جنسيا، وعندما بدأ صوت صراخ الطفلة يعلو، كتم صوتها حتى زهق روحها، وفاضت لبارءها، فثارت شهوته مرة أخرى أثناء رؤيتها جثة، حسب روايته أثناء التحقيقات، واعتدى عليها مرة أخرى وهي جثة هامدة، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

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