قاتل زوجته في بدر.. من الصعيد إلى القاهرة رحلة القتل بدأت بموقف

قاتل زوجته في بدر.. إهانة وكره وضياع كرامة كانت الشرارة الأولى لاشتعال نار الضغينة بداخله، ليس فقط من أجل ابنته التي ضاعت بسبب إهمال زوجته بل بسبب أسرتها غير المسؤولة.

قاتل زوجته في بدر

الموجز تستعرض تفاصيل وأسباب قصة قاتل زوجته في بدر، التي بدأت من الصعيد وحتى النهاية في مدينة بدر، حيث بدأت القصة منذ 5 سنوات على أرض محافظة المنيا.

قصة قاتل زوجته في بدر

محافظة المنيا كانت حاضنة لقصة حب بين الزوجين التي استمرت لفترة وتكللت بالزواج، وبعد مرور عدة أشهر بين الزوجين اللذين كانا الحب يغمرهما، وتجنبًا للمشاكل بسبب إقامته في منزل عائلته بمحافظة المنيا بين زوجته وأهله، قرر أن يرحل قادمًا إلى القاهرة.

جثة

الزيت جنب النار

الزيت حينما يوضع جانب النار يحدث كوارث كبرى، وهذا ما حدث مع قاتل زوجته في بدر، إذ إنه لإرضاء زوجته ومنعًا لحدوث أي مشاكل بينها وبين أهله في المنيا قرر النزول إلى محافظة القاهرة، واستأجر شقة في مدينة بدر بجانب أسرة أهل زوجته.

البداية من هنا للنهاية المؤسفة في مشوار قاتل زوجته في بدر، حيث إنه اعترف أمام النيابة بالتفاصيل الكاملة لجريمته، إذ أكد أنه منذ أن انتقل إلى الإقامة بجانب أسرة أهل زوجته ولم يلقِ منهم إلا كل إهانة وتقليل من قيمته.

إهانة قاتل زوجته في بدر

الإهانة والمعاملة السيئة والتقليل من قيمة قاتل زوجته في بدر كانت البداية نحو الاتجاه إلى الجريمة، بل إن الشيء الأكثر سوءً بسبب معاملة زوجته لطفلته بطريقة غير آدمية بالتعدي بالضرب والإهمال، بحسب أقواله.

مشوار نهاية قاتل زوجته في بدر

مشوار نهاية قاتل زوجته في بدر بدأ حينما تلقى المتهم منذ 6 أشهر اتصالا هاتفيًا من زوجته تفيد بوفاة ابنتهما "إحسان"، وعندما ذهب لها وجدها بها خدوش في وجهها، وحينما حاول الاستفسار عن السبب اعتدوا عليه بالضرب وهددوده باستمرار الاعتداء في كل مرة يسأل عن السر.

جريمة قتل

حاول المتهم قتل زوجته أكثر من مرة، لكنها كان يكتب لها عمر جديد في كل مرة، ويوم الواقعة خلال عودته من العمل وجد طفله يبكي فتذكر ابنته المتوفاة، فسأل زوجته عن سبب بكائه وعلم أنها اعتدت عليه بالضرب بسبب عدم تنفيذ كلامها.

خنق حتى الموت

قاتل زوجته في بدر بدأ في نهرها، وأنها سبب موت ابنتهما إحسان، فضلًا عن أنها تريد أن تقتل ابنهما، فسحب ملاءة وخنقها بها وظل يكتم أنفاسها حتى لقيت مصرعها، ثم سمع آيات قرآنية ووضع مصحفا بجوارها وتوجه لقسم الشرطة وسلم نفسه.

تحرير محضر

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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