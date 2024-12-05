مـ ـذبحة عزبة الصفيح.. كيف رافق الشيطان قـ ـاتل لذبـ ـح أسرته؟

مـ ـذبحة عزبة الصفيح، لم يكن الدافع في وقوع هذه الجـ ـريمة سوى الشيطان الذي أوقع المتهم الذي انتزعت من قلبه كل مشاعر الرحمة، بل إنه لم يعد إنسانًا يشعر بالأقربين إليه الذين أوصى بهم وبالمعروف إليهم الخالق والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله "الأقربون أولى بالمعروف".

في عزبة الصفيح بمدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، حدثت جـ ـريمة مروعة هزت أرجاء المحافظة، إذ أقدم شاب لم يكن لديه أغلى من الشيطان الذي أوقعه في براثن المخـ ـدرات، المخـ ـدرات التي جعلته يقبل غير مدبر على ارتكاب جـ ـريمة يندى لها الجبين.

مـ ـذبحة عزبة الصفيح بمدينة طوخ

المتهم لم يفعل ما يبتعد أي إنسان عاقل رشيد عنه، بالتعـ ـدي بالضرب على والدته وزوجته وأبنائه، بل وشقيقه، لكنها تجاوزت ذلك إلى

القـ ـتل وإشعال النار في أجسادهم جميعًا.

تفاصيل مـ ـذبحة عزبة الصفيح

الموجز يستعرض تفاصيل المـ ـذبحة المروعة التي راح ضحيتها زوجة الجاني وطفليها ووالدته، بل وأصيب شقيقه بإصابة خطيرة في مختلف أنحاء جسده.

فمن أجل تعاطي المواد المخـ ـدرة ظل المتهم يبحث عن أي أموال ذهب الشيطان ليوسوس له في أذنه أنه لا بد من أجل نشوة المتعة بالحياة الهادئة الواهمة، أن يحصل على الأموال، حتى وإن كان الثمن الذي سيدفعه حياة أسرته.

بداية مـ ـذبحة عزبة الصفيح

شاب عاطل كان لا يفوت ساعات من يومه إلا ويتعاطى فيها المخـ ـدرات، إذ إنه ذهب في يوم الواقعة إلى والدته حتى يحصل منها على الأموال، فلم تعطهِ نظرًا لعدم توافر أموال معها، فتركها وبدأ في الذهاب إلى زوجته التي لم يعطها من الأساس أموالا للإنفاق على احتياجات المنزل وطفليه.

مشوار الشيطان لم ينتهِ عند هذه النقطة، بل ظل متجاوبًا معه إلى أن وصل إلى شقيقه يسأله وهو مقتنع تمام الاقتناع أنه من حقه عليه أن يعطيه الأموال ليس إلا لإمتاع نشوة المخـ ـدرات التي سيطرة على كل جسده.

مذبحة عزبة الصفيح

بداية واقعة عزبة الصعيد التي هزت محافظة القليوبية

الواقعة بدأت حينما وصل المتهم إلى أنه لم يجد أي فرصة لجمع الأموال من أجل عشقه الممنوع مع المخـ ـدرات، فبدأ بـ ـذبح والدته لعل الآخرين يوافقون على إعطائه الأموال، لكن زوجته وطفليه كان لهم نفس المصير الذي فعله بوالدته.

العاطل ذبـ ـح زوجته وطفليه، لكن شقيقه حاول أن يبعده عن تلك المـ ـذبحة بأن وقف أمامه، إلا أن الجاني قرر استكمال المذبحة، بأن أشعل النيران في جثـ ـث والدته وزوجته وطفليه، وشقيقه الذي خرج من المـ ـذبحة بإصابات خطيرة فقط.

بلاغ بواقعة مـ ـذبحة عزبة الصعيد

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من الأهالي، بذبـ ـح عاطل زوجته وطفليه ووالدته، وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة في عزبة الصفيح.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية بأن عاطل ارتكب مـ ـذبحة عزبة الصفيح، والتي راح ضحيتها أربعة أفراد من نفس الأسرة، هم زوجته وطفليه ووالدته.

التحريات الأولية أثبتت أن العاطل المتهم مدمن مخـ ـدرات، فقرر التخلص منهما، بسبب حاجته للمال، أن المتهم يتعاطى المخدرات ولديه سوابق إجرامية سابقة.

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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