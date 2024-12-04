قتل إمام وخطيب بالشرقية لسبب صادم.. إليك رد فعل الأوقا ف

في واقعة مؤلمة هزت القلوب، أودت خلافات الميراث بحياة إمام وخطيب بالشرقية بعد تصاعد النزاع العائلي، حيث نشبت خلافات بين الضحية وأسرته حول توزيع الميراث، مما أدى إلى وقوع جريمة قتل راح ضحيتها الإمام.

تفاصيل حادث مقت إمام وخطيب بالشرقية

وقع حادث مقتل إمام وخطيب، في قرية أم الزين التابعة لمركز الزقازيق، حيث تصاعدت الخلافات العائلية حتى تحولت إلى جريمة قتل، تفاصيل الحادث تشير إلى أن النزاع بين الأخوين بلغ ذروته، ما أسفر عن هذه النهاية المؤلمة.

وينشر موقع الموجز في التقرير التالي آخر التطورات في هذه القضية، التي راح ضحيتها إمام وخطيب بالشرقية، والتي شهدت ردود فعل واسعة من قبل وزارة الأوقاف، التي عبرت عن استنكارها للحادث وأكدت ضرورة التعامل مع مثل هذه الخلافات بطرق سلمية.

المجني عليه

نص التحقيقات في واقعة إمام وخطيب الشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مستشفى الزقازيق باستقبال جثة شخص يُدعى "رضا. أ"، إمام وخطيب مسجد من قرية أم الزين التابعة لمركز الزقازيق، الذي لقي حتفه على يد شقيقه بسبب خلافات حول الميراث، وأفاد البلاغ بوقوع مشاجرة حادة بين المجني عليه والمتهم، انتهت بمقتل الإمام على يد شقيقه.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت في التحقيق لكشف ملابسات الجريمة، وقد تكثف المباحث الجنائية تحرياتها للوقوف على تفاصيل الواقعة وكيفية حدوثها.

المجني عليه

وزارة الأوقاف تعرب عن استنكارها حادث إمام وخطيب الشرقية

وفي بيانٍ لها، قالت وزارة الأوقاف إنها تسليمًا بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، تنعى إمامها وتؤازر ذويه في هذا المصاب الجلل، وتوجهت الوزارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولقريته وللوزارة جمعاء، سائلين المولى (عز وجل) أن يتقبله في الصالحين.

صرف إعانة عاجلة لأسرة إمام وخطيب الشرقية

كما أكدت وزارة الأوقاف إيمانها بمعاني البر والعرفان، حيث وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بصرف إعانة عاجلة لأسرة الفقيد، في لفتة إنسانية تعبر عن الدعم والمساندة في مثل هذه الظروف الصعبة.

والوزارة إذ تدعو للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان، فإنها تؤكد احترامها الكامل للقانون وتؤازر مؤسسات إنفاذه، لضمان تحقيق العدالة في هذه الواقعة الأليمة.

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