جرائم الجيزة.. مقتل طالب علي يد زملائه وسيدة يتخلص منها زوجها

شهدت منطقة الجيزة اليوم جرائم بشعة أبرزهم وفاة طالب ثانوي وربة منزل علي يد زوجها ومن خلال هذا التقرير نستعرض تفاصيل هذه الجرائم علي موقع الموجز.

تسببت دعابة ثقيلة بين ثلاثة أصدقاء في إمبابة بمصرع طالب ثانوي قام طالبان بتقييد صديقهما بحبل داخل محل، واعتديا عليه بالضرب بحجة المزاح، ثم تركاه وغادرا المكان،و أثناء محاولته فك الحبل، تعرض المجني عليه للسقوط وارتطمت رأسه بالأرض، ما أدى إلى وفاته على الفور.

البلاغ والتحريات

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع الطالب،و انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث الإجراء التحريات، حيث تبين أن المجني عليه تعرض للاعتداء من صديقيه الذين قيداه وضرباه، قبل أن يغادرا المكان الحادث وقع أثناء محاولة الضحية فك قيده، حيث فقد توازنه وسقط مينا.

القبض على المتهمين

تمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة المزيد من ملابسات الحادث

وشهدت منطقة أطفيح بمحافظة الجيزة حادثة مروعة، حيث أقدم عامل على طعن زوجته عدة مرات بسلاح أبيض، وذلك بعد أن طلبت منه تناول علاج الاكتئاب الذي يعاني منه المتهم أصيب بحالة من الهياج دفعت به إلى الاعتداء العنيف على زوجته التي نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البلاغ والتحريات

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بإصابة ربة منزل بطعنات متفرقة على يد زوجها انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات أن الزوج هو المسؤول عن الجريمة بسبب معاناته من الاكتئاب ورفضه تناول العلاج الذي وصفه له الأطباء.

ضبط المتهم وتحقيقات النيابة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد الواقعة مباشرة، وجرى تحرير محضر بالحادث. باشرت النيابة المختصة التحقيقات لمعرفة دوافع المتهم بشكل ملابسات الجريمة كامل.

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