العدوان الإسرائيلي.. مقتل جندي من جيش الاحتلال وإصابة اثنين في معارك غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم السبت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين خلال مواجهات في قطاع غزة، في تصعيد مستمر للصراع بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، ويستعرض الموجز تفاصيل الصراع في غزة.

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية

في بيان صادر عن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أكدت أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا في منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، باستخدام قذيفة من نوع "الياسين 105"، و وأشارت الكتائب إلى إصابة الجنود الذين كانوا داخل الدبابة، وأضاف البيان أنه "فور خروج الجنود المصابين تم استهداف الدبابة مرة أخرى بقذيفة مضادة للدروع".

عملية إطلاق نار في الضفة الغربية

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية يوم أمس الجمعة، وأكدت الكتائب أن أحد عناصرها تمكن من إصابة تسعة إسرائيليين، ثلاثة منهم في حالة حرجة، خلال الهجوم الذي استهدف حافلة ركاب إسرائيلية. ووصفت العملية بأنها رد على "قرارات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستهدف الضفة الغربية".

التصعيد مستمر

يشهد قطاع غزة والضفة الغربية تصعيدًا مستمرًا بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، حيث تتزايد العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة. وأدى هذا التصعيد إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق الفلسطينية، وسط تحذيرات دولية من خطورة الوضع.

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