اغتـيال 3 موظفين من منظمة وورلد سنترال كيتشن في قصـف إسرائـيلي على غزة

وورلد سنترال كيتشن.. شن الجيش الإسرائـيلي غـارة جوية عنـيفة علي تجمع للمواطنين أثناء تسلم المساعدات من سيارة تابعة لـ منظمة وورلد سنترال كيتشن في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وينشر “الموجز” تداعيات القصـف العنـيف الذي شنه الجيش الإسرائـيلي علي سيارة تابعة لـ منظمة وورلد سنترال كيتشن في قطاع غزة والحصيلة النهائية للشهداء.

ومن جانبها، أفادت إذاعة الأقصى الفلسطينية، اليوم السبت، بسقوط سبعة شـهداء في قصف إسرائـيلي لتجمع للمواطنين لتسلم المساعدات في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس الواقعة في جنوب غزة.

الجيش الإسرائـيلي يستهدف سيارة وورلد سنترال كيتشن

وكشف المركز الفلسطيني للإعلام باستـشهاد ثلاثة من موظفي منظمة وورلد سنترال كيتشن، في قصـف إسرائـيلي على سيارة تابعة للمنظمة في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

الجيش الإسرائـيلي

وفي السياق ذاته، قال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة إنه تم نقل خمسة شهـداء على الأقل، بينهم ثلاثة من العاملين في منظمة وورلد سنترال كيتشن جراء قصـف الطيران الحـربي الإسرائـيلي سيارتهم التي كانت تسير على شارع صلاح الدين الرئيسي، في شمال شرق مدينة خان يونس.

شـهداء منظمة وورلد سنترال كيتشن

وأضاف محمود بصل إن الشـهداء الثلاثة العاملين في المنظمة هم "عازم أبو دقة وهو مدير قسم المطابخ الاجتماعية في منظمة وورلد سنترال كيتشن بجنوب قطاع غزة، وعاهد عزمي قديح، ومحمد عادل النملة".

وتابع أن السيارة المستـهدفة كانت مميزة بشعار مطبخ وورلد سنترال كيتشن ومكشوفة للاحـتلال خاصة أن طائرته المسـيرة تحوم فوق كل شبر في قطاع غزة"

وذكر شهود عيان أن السيارة المسـتهدفة كانت خلف قافلة لمركبات تحمل مساعدات.

الجيش الإسرائـيلي يزعم استهدف مقاومًا من حركة حماس

ومن جانبه، كشف الجيش الإسرائـيلي عن تفاصيل الغـارة الجوية التي شنها على سيارة منظمة وورلد سنترال كيتشن في جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه استهدف مقاومًا من حركة حماس شارك في هجوم 7 أكتوبر المعروف بـ طـوفان الأقصى.

قطاع غزة

وزعم الجيش الإسرائـيلي أن المقاوم كان تحت مراقبة المخابرات الإسرائـيلية لفترة طويلة، وتم ضـربه بعد معلومات موثوقة عن مكانه في الوقت الفعلي.

وأشار الجيش الإسرائـيلي إلى أنه يبحث في ادعاءات مفادها أن المقاوم الفلسطيني كان يعمل أيضًا لدى وورلد سنترال كيتشن، وتم تعيينه في مرحلة ما بعد بدء الحـرب.

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