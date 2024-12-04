البنك العربي.. موظف يرتكب كوكتيل جرائم ويجمع ثروة بالملايين ما القصة؟

البنك العربي.. ثروة خيالية بدأ خطة جمعها رجل كانت ثقة إدارة البنك موضوعة فيه، إذ إنه يمتلك تحت يديه حسابات لعملاء بلغ عددهم 1898، فكانت خطته لتجميع تلك الثروة شيطانية بالمقام الأول، إذ استغل منصبه بالإشراف على إدارة أمناء الحفظ ليبدأ في تنفيذ مهمته بكل أريحية.

البنك العربي وخطة سرقة حسابات العملاء

البنك العربي يرأس مجلس إدارته رجل الأعمال السعودي صاحب الأصول الفلسطينية صبيح المصري، كانت به جريمة لم يكن يتوقع أن يفعلها المشرف على إدارة أمناء الحفظ بالبنك، الذي استغل منصبه واخترق قاعدة البيانات الخاصة بشركة مصر المقاصة، فضلًا عن أنه تمكن من إجراء فك وتجميد لـ1898 حسابًا من حسابات العملاء.

قيمة الحسابات المجمدة

الموجز يستعرض حصيلة الحسابات المجمدة التي تلاعب بها المشرف على غدارة أمناء الحفظ بالبنك، إذ بلغ إجماليها 4.5 مليون جنيه بالإضافة إلى 28.6 الف دولار.

اكتشاف واقعة السرقة في البنك العربي

ظلت هذه العقلية المذهلة التي تجيد التلاعب بتلك الحسابات بحكم وظيفته يعمل في الخفاء، إلى أن انكشف المستور بعدما تلقى البنك شكوى من شركة أكتوبر فارما، إحدى عملاء البنك.

لم يكن هذا المشرف يتوقع أن تنكشف خطته الشيطانية بعد ملاحظة الشركة تجميد حساب الأسهم المالية الخاصة بهم رغم سدادهم عمولة حيازة وحفظ الأوراق المالية.

إيصالات مزورة

المشرف على الحسابات المجمدة في البنك العربي لم يدرِ أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من القبوع خلف القضبان، فالشركة تفاجأت بأن المشرف على الإدارة، المتهم "و.ش، 48 سنة"، سلمهم إيصالات استلام نقدية تبين أنها مزورة ومختومة بخاتم مقلد على البنك العربي.

الأهم أن قيمة المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهم لم تكن بالكارثة الأكبر، إذا بلغت قيمة الإيصال الأول 7 آلاف و288 جنيها، والثاني 5 آلاف 146 حنيها.

تحقيق داخل البنك العربي

محامي البنك، أكد أنه جرى تحقيق مع الموظف المتهم، داخل البنك كتحقيق إداري فلم ينكر الواقعة،ب بل سدد ثمن الإيصالات؛ لكن الجرد الشامل للبنك أزاح الستار عن الكوارث الحقيقية.

كارثة في البنك العربي

المتهم استغل وظيفته كنمفذ ومراجع والدخول بحساب المستخدم دون علم البنك، وجمد المئات من حسابات العملاء الأفراد والشركات.

لم يتوقف المتهم عند هذا الحد، لكنه بدأ في مخاطبة العملاء عبر المخاطبات والإيصالات، وأكملها باتصالات هاتفية يؤكد خلالها أنه تم تجميد الحساب؛ نظرا لعدم سدادهم عمولات الحيازة، والحفظ وبدأ العملاء فى سداد تلك المبالغ؛ ليأخذ كل تلك الأموال ويضيفها إلى ثروته التي رسم خطة لجمعها.

إضفاء صفة رسمية على الواقعة

المتهم لحنكته الإدارية كان يريد ألا يترك خلفه أي شيء يدينه، بل أراد إضفاء الصفة الرسمية على المخاطبات، وذلك من خلال تزوير دفتر إيصالات يحمل لوجو وبيانات البنك العربي، بالإضافة إلى خاتم مقلد يختم الإيصالات لا يستطيع أحد أن يشك فيه لمجرد الشك.

رقم القضية

القضية حملت رقم 84 لسنة 2024، جنايات أموال عامة، وتم إخطار النيابة العامة وتشكيل لجنة من البنك المركزي، وبعض القيادات في البنك العربي لتنفيذ أمر النيابة بضبطه والتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.

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