25 يناير.. إعادة النظر في قضية سب وقذف الشاعر أمير طعيمة

طالب دفاع المتهمة جيني كامل طليقة الشاعر أمير طعيمة المحكمة المختصة بإعادة النظر في القضية بعد الحكم على موكلته بالحبس لمدة شهرين وغرامة ألف جنيها على إثر قضية سب وقذف طليقها الشاعر أمير طعيمة.

وحددت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة جلسة لإعادة النظر في الحكم يوم 25 يناير لعام 2025، ويستعرض لكم الموجز بداية الخلاف بينهما





بداية الخلاف

بدأ الخلاف بين الشاعر الغنائي أمير طعيمة وطليقته جيني كامل بعد علمها بزواجه من الفنانة التونسية يسرا الجديدي.

وحدثت بينهما مشاجرة كبيرة داخل إحدي كومباوندات التجمع الخامس.

وحرر أمير طعيمة محضرًا بالواقعة يتهم فيه طليقته جيني كامل بالسب والقذف والتشهير بزوجته الجديدة.

وأصدرت محكمة جنح القاهرة حكما بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية ألف جنيها مصريا ضد الفنانة المعتزلة جيني كامل بعد ثبوت التهمة المسندة إليها.

أمير طعيمة

الشاعر أمير طعيمة

ولد بمحافظة الشرقية ثم انتقل وعمره 3 شهور إلى محافظة بورسعيد التي عاش فيها حتى أتم تعليمه الجامعي، تخرج من كلية التجارة جامعة قناة السويس ببورسعيد عام 1995 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف وكان الأول على دفعته، عمل بمهنة المحاسبة في البنك التجاري الدولي بالغردقة ثم بشركة Vivendi العالمية بالقاهرة عدة سنوات قبل أن يتفرغ للشعر تماما عام 2002.

قدم أول أغانيه مع طلعت زين (بحر عينيك) عام 1997، وبدأت انطلاقته الحقيقية عندما قدم مع عمرو دياب أغنيتين العالم الله وأعمل إيه من ألبوم تملّي معاك عام 2000، كتب كلمات أغنيات قدم ما يزيد عن 600 أغنية منهم 150 أغنية مصورة، وتعامل مع العديد من نجوم الوطن العربي مثل: عمرو دياب، شيرين، محمد حماقي، اليسا، محمد فؤاد، نانسي عجرم، تامر حسني، أنغام، فضل شاكر، محمد منير وغيرهم.

أعماله

عمل أمير مع ألمع نجوم الطرب أمثال تامر حسني و عمرو دياب، محمد فؤاد ، أنغام ويعرض لكم الموجز أبرز أعماله مع النجوم سالفي الذكر.

تامر حسني :ربنا يوفقك - سيب الحب لناسه - محدش يقوللي - يا أنا يا مفيش -صحيت على صوتها - ما تسألنيش -أجمل هدية - عاطف وفاتن (من فيلم عمر وسلمي 3) -يا ساتر يا رب -كل ده على إيه - كل حاجة بينا (فيلم أهواك) -كداب وأناني -اللحظة الحلوة -موحشتكيش

عمرو دياب : العالم الله - أعمل أيه - كمل كلامك - وحكايتك إيه - الله لا يحرمني منك - روحي مرتحالك - لأ يستاهل - معاك برتاح.

محمد فؤاد : حب تاني - ابن بلد - بين إيديك -اعتب عليا - بسهولة كده - خبيني - قلة عقل - ساعات بشتاق - تتر بداية مسلسل أغلى من حياتي - تتر نهاية مسلسل أغلى من حياتي - قلبنا على بعضنا - بشبه عليك - مصر عايزة إيه.

أنغام : أستني ليه -ما بتعلمش -هتمناله الخير -ده اللي عندي -لو أعيش معاك -حبيبي مالك - ساعات كتير -مهزومة -مش في بالك -ليالي -عايشة حالة -محدش يحاسبني -نص الدنيا -بلدي -رسالة لأمي -ساندة عليك -أحلام بريئة -بين البينين -إتجاه واحد -بحب أغني -حتة ناقصة -واحدة كاملة - حالة خاصة جدا.

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