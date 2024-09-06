نكشف ملابسات سرقة 1179 «تابلت» من مخزن الأبنية التعليمية بـ6 أكتوبر

سرقة 1179 جهاز تابلت .. في حادثة اختلاس مثيرة، كشف تقرير أجهزة الأمن في الجيزة عن سرقة 1179 جهاز تابلت من مخزن تابع لوزارة التربية والتعليم، والذي كان يحتوي على حوالي 150 ألف جهاز تابلت مخصص لتوزيعها على الطلاب.

سرقة 1179 جهاز تابلت

و أفادت التحريات والتي اطلعت عليها “الموجز” بأن سرقة 1179 جهاز تابلت تمت على مراحل، ورغم ذلك، لم يتم العثور على أي كسور أو تلفيات في المداخل والمخارج عند معاينة المكان بعد البلاغ.

أشارت التحريات إلى الاشتباه في أربعة موظفين، منهم مديرون وأمناء مخازن، والذين تم القبض عليهم.

وهؤلاء الموظفون أنكروا التهم الموجهة إليهم بشأن سرقة 1179 جهاز تابلت ، ومن المتوقع عرضهم على النيابة العامة قريباً لمتابعة التحقيقات في هذه القضية.

في مصر، تمثل أجهزة التابلت المدرسي جزءًا من الجهود الحكومية لتحديث نظام التعليم وتحسين جودة التعلم. بدأت هذه المبادرة بشكل مكثف مع إطلاق "مشروع التابلت" الذي يهدف إلى توزيع أجهزة تابلت على الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، خاصة في المرحلة الثانوية.

أهداف مشروع التابلت المدرسي:

من خلال توفير أدوات تعليمية تكنولوجية تساعد الطلاب في الوصول إلى مصادر المعرفة الرقمية وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي.

و من خلال استخدام برامج تعليمية وتطبيقات تساعد في تقديم محتوى تعليمي بطرق أكثر تفاعلية وجذابة.

وكذلك من خلال إدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية، مما يساعد الطلاب في اكتساب مهارات رقمية مهمة.

كيفية توزيع التابلت:

يتم توزيع التابلت على الطلاب من خلال المدارس الحكومية في إطار برنامج مدعوم من الحكومة.

تشرف وزارة التربية والتعليم على توزيع وصيانة هذه الأجهزة لضمان استخدامها بشكل صحيح.

التحديات والمشاكل:

تحتاج الأجهزة والبرامج إلى تحديث وصيانة دورية لضمان عدم وجود مشاكل تقنية.

قد تواجه المدارس تحديات في صيانة الأجهزة وتدريب المعلمين والطلاب على استخدامها بشكل فعال.

الأمن: كما يتضح من الحادث الذي ذكرتيه، يمكن أن تكون هناك مخاطر تتعلق بأمن التوزيع وحماية الأجهزة من السرقة أو الاستغلال غير المشروع.

مشروع التابلت المدرسي هو جزء من الجهود الأوسع لتحديث التعليم في مصر، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى التعليم وتزويد الطلاب بالأدوات التي يحتاجونها للتفوق في عالم رقمي متزايد.

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