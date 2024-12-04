تفاصيل جريمة قتل فتاة القاهرة الجديدة.. النيابة تطلب التحليل وتكشف الأسرار

تحليل المتهم للكشف عن تعاطي المخدرات..قررت نيابة القاهرة الجديدة عرض رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة القاهرة الجديدة"، على الطب الشرعي، والهدف من الإجراء هو التحقق مما إذا كان قد تعاطى أي مواد مخدرة وقت ارتكاب الجريمة، ويستعرض الموجز تفاصيل الجريمة.

الواقعة والتحقيقات

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، حيث استمعت إلى شهادة شقيق الضحية وصديقتها، وأوضحت التحقيقات أن الفتاة، قبل وفاتها، كتبت بخط يدها أن زوجها قام بخنقها وتركها داخل الفيلا لمدة خمسة أيام، كما أصدرت النيابة أمرًا بتفريغ كاميرات المراقبة وإجراء تحريات إضافية للوقوف على ملابسات الجريمة.

حالة الضحية قبل الوفاة

كشفت مصادر مقربة من أسرة الضحية أن المجني عليها عانت من قطع بطول 8 سم في البلعوم، وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها، وأضافت أنها خضعت لست عمليات جراحية قبل وفاتها، وخلال فترة علاجها كتبت على لوحة أن زوجها هو المسؤول عن إصابتها.

التقرير الطبي وأسباب الوفاة

أكد التقرير الطبي أن الفتاة توفيت نتيجة قطع في البلعوم بطول 8 سم، مصحوبًا بسحجات على الرقبة، ما أدى إلى مضاعفات خطيرة مثل صديد في القصبة الهوائية والبلعوم.

تفاصيل القبض على المتهم

ألقت أجهزة الأمن القبض على الزوج المتهم بعد تقنين الإجراءات، عقب تلقي إخطار من المستشفى يفيد بوفاة الضحية متأثرة بإصابتها، وكشفت تحريات المباحث أن الزوج احتجز الضحية في المنزل لمدة خمسة أيام بعد إصابتها، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية.

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