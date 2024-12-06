استشهاد 6 فلسطينيين وإصـ.ـابة آخرين في قصـ.ـف إسرائيـ.ـلي على غزة ورفـ.ـح

في مساء اليوم الجمعة، استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون في قصـ.ـف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة ورفح، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، استشهد أربعة مواطنين في قصف استهدف تجمعًا للمواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، بينما استشهد مواطنان آخران في قصف إسرائيلي استهدف غرب رفح،

ويكشف الموجز تفاصيل القصـ.ف

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 44 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 105 آلاف آخرين، الوضع الإنساني يزداد تدهورًا في ظل عدم القدرة على الوصول إلى آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

اتهام بارتكاب جريمة حرب في مستشفى كمال عدوان



في وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية قوات الاحتلال بارتكاب جريمة حرب في مستشفى كمال عدوان، حيث تعرض المستشفى لأعمال قتل وعنف، ما أدى إلى معاناة الجرحى الذين يعانون من إصابات بالغة ويحتاجون إلى علاج فوري، وفقًا للمصادر، تعمل 17 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في القطاع، في ظل نقص حاد في الكوادر الطبية والمستلزمات الأساسية.

الموقف الدولي



أكد ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة لم تتلقَ تحذيرات بشأن الهجوم على مستشفى كمال عدوان، وفي وقت سابق، أسفرت غارات جوية إسرائيلية عن استشهاد 39 شخصًا في قطاع غزة، من بينهم 20 شخصًا على الأقل في هجوم أدى إلى اشتعال نيران في مخيم للاجئين جنوب القطاع، وتستمر الهجمات على المستشفيات، حيث تتعرض المستشفيات الرئيسية في شمال القطاع لهجمات متكررة منذ أكتوبر 2023.

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