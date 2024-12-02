الهلال الأحمر: كنا بمقدمة الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى غزة بدعم الحكومة

شددت أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، على أهمية تلبية المدنيين في قطاع غزة وحمايتهم بشكل عاجل ومركّز، مؤكدة أن منظمة الهلال الأحمر المصري تعمل على تقديم اشكال الدعم كافة لسكان القطاع والمصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية داخل مصر من قبل الهلال الأحمر المصري.

وأوضحت في كلمة لها، بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، مساء الاثنين، أن الأزمة في قطاع غزة ليست كارثة إنسانية فحسب، ولكنها أمر دبلوماسي عميق يتطلب الاهتمام العاجل، في ظل استمرار هذه الكارثة الإنسانية لأكثر من عام، منوهة بأن المتضررين ليسوا مجرد أرقام إحصائية، بل هم أناس حقيقيون ويستحقون الدعم الثابت.

وأضافت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنه لا بد ألا تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة للفشل في حماية الأرواح، لأنهم يستحقون ما هو أكثر من التعاطف والعمل الجماعي المستمر والدؤوب، مشددة على أن الهلال الأحمر المصري بصفته جهاز مساند للحكومة، كان في مقدمة الجهات التي أوصلت المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بدعم من الحكومة المصرية.

ويستعرض موقع الموجز، جهود الهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات إلى غزة

وأشارت إلى الجهود التي تبذلها فرق الهلال الأحمر، والتي تضم أكثر من 50 ألف متطوع، يعملون دون ملل أو كلل لإيصال الضروريات الأساسية وتقديم خدمات الطوارئ، على الرقم من التحديات والمعوقات التي يفرضها الجانب الآخر على عملية إدخال المساعدات والقيود المفروضة التي تفوق كل التوقعات.

مهام الهلال الأحمر المصري

وأكدت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن ضمان تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى القطاع هي مهمة الهلال الأحمر، عندما تسمح الظروف.

وأوضحت أن جمعية الهلال الأحمر المصري كُلفت بتقديم الدعم للأفراد الذين يعبرون من غزة، والمصابين وأسرهم الذين تم إجلاؤهم طبيًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن الخدمات، المتعلقة بتقديم الرعاية الطبية، واستعادة الروابط الأسرية، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية، ومستلزمات النظافة، والمساعدات النقدية متعددة الأغراض، والنقل.

وينقل الموجز، مطالبات ومناشدات الهلال الأحمر المصري للشركاء الدوليين

وحثت جميع الحاضرين بالمؤتمر، على أهمية استخدام نفوذهم وتكثيف الجهود الدبلوماسية كافة؛ لتأمين وصول المساعدات بشكل آمن وغير مشروط إلى غزة، إلى أن يصير تدفق المساعدات المسموح بها إلى القطاع في إطار مسار ثابت، خاصًة وأنه بدون عملية التأمين لن يكون للجهود المبذولة أي تأثير على أرض الواقع لإنقاذ الأرواح.

كما ناشدت جميع الشركاء والحكومات والوكالات الإنسانية، بضرورة التكاتف للمساهمة في استجابة فعالة تعالج الاحتياجات الفورية، ووضع الأساس للانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر، خاصًة في ظل الحاجة للمزيد من الوقت للتعافي، مشددة على أن تعاون المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية، والالتزام المستمر من جانب مصر والهلال الأحمر المصري، أمور ضرورية ومهمة لجعل هذا التعافي ممكنًا.

أولويات الهلال الأحمر المصري في الأزمة الإنسانية بقطاع غزة

وأشارت إلى أن أولويات الهلال الأحمر المصري، هي تعزيز إدارة المستودعات وسلسلة التوريد، بما يُمكن من استيعاب المساعدات، وتوفير مساحات كافية لحفظ مخزون يكفى احتياجات فترات زمنية أطول، وهو ما عملت عليه الحكومة المصرية، وذلك من خلال تقديم دعمًا كبيرًا للهلال الأحمر المصري لأداء مهماه الإنسانية.

ولعل أبرز وسائل الدعم التي وفرتها الحكومة المصرية، قرار من رئيس الوزراء بإعلان مستودعات الهلال الأحمر المصري في العريش كمستودعات جمركية، ما يسمح لها باستيعاب شحنات المساعدات العابرة المعفاة بالكامل من الضرائب، موضحة أن هذا التسهيل يساهم في تبسيط عملية تقديم المساعدات الأساسية، الأمر الذي يؤكد التزام الحكومة بدعم الجهود الإنسانية.

وكذا التوسع في إنشاء نقاط الخدمة الإنسانية والحفاظ على الخدمات في النقاط القائمة بالفعل، الأمر الذي يعمل على الوصول إلى الخدمات الأساسية المتمثلة في الرعاية الطبية، والمساعدات الغذائية، والمياه والصرف الصحي، وإعادة الروابط العائلية، والدعم النقدي، والمأوى، وتعزيز قدرة الهلال الأحمر المصري، على الاستجابة للطوارئ وتعزيز جاهزية الاستجابة لسيناريوهات مختلفة للأزمة.

وتقدمت أمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بالشكر للحكومة المصرية في نهاية كلمتها، قائلة: "أود أن أشكر الحكومة المصرية على دعمها وثقتها في الهلال الأحمر المصري وعلى عقد هذا المؤتمر، واسمحوا لي أن أؤكد أن الهلال الأحمر المصري بدعم من الحكومة المصرية يقف في تضامن ثابت مع المدنيين في غزة.. وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتوفير الإغاثة الفورية، ودعم التعافي الطويل الأجل لهذا الشعب الفلسطيني الصامد.. إن الطريق أمامنا سيكون صعبًا، لكننا نعتقد أنه من خلال القوة الجماعية للمجتمع الدولي، يمكننا التغلب على بعض هذه التحديات".

وكان السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، أكد في مستهل كلمته بمؤتمر مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن مصر تسعى إلى الوصول لتسوية من أجل وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن عدم جدية دولة الاحتلال هو أكثر ما يعوق السير بهذه المفاوضات التي تتطلع لوقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن مؤتمر القاهرة يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة، ويستهدف بشكل رئيسي، تعزيز وصول المساعدات لقطاع غزة، وكذلك تعزيز الاستجابة الإنسانية.

وأوضح أنه يجري العمل على تعبئة وحشد كل الموارد الدولية المتاحة، من أجل العمل على التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لإعادة عمل معبر رفح وفتحه من الجانب الفلسطيني بعد انسحاب قوات الاحتلال، منوها بأن الوضع في غزة شديد الخطورة، وهو ما يستلزم إيصال الآلاف من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل يومي.

وأشار إلى أن مصر تحرص على تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور على الأرض، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى الجهود المصرية المستمرة في التواصل مع الطرفين، والرامية لتهدئة الوضع في غزة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الحرب القاسية التي استمرت لأكثر من-14 شهرا.

وشدد وزير الخارجية، على استمرار الجهود المصرية لم ولن توقف لحظة واحدة، التي تستهدف مساعدة الشعب الفلسطيني في هذه الأزمة الإنسانية، مؤكدا أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اصبح ضرورة مُلحة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية، وأنه على دولة الاحتلال اتباع القانون الإنساني الدولي.

كما جدد رفض الجانبين المصري والأردني لفكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى الدولة المصرية أو المملكة الهاشمية، وأن هذه المسألة بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مضيفا: "مصر والأردن لن تقبلا بأي تهجير قادم من الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأشاد وزير الخارجية بجهود قيادة الأمم المتحدة ممثلة في سكرتير عام الأمم المتحدة ونائبة السكرتير العام، وذلك فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية.

وعلى صعيد آخر تقدم السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بخالص التعازي لمنظمة "أونروا" على شهدائها الذين سقطوا شهداء على يد الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة لأكثر من عام (14 شهرا).

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