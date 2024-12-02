وزير الخارجية يشيد بدور برنامج الغذاء العالمى في تقديم المساعدات لقطاع غزة

عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع كارل سكاو نائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمي.

وجاء اجتماع وزير الخارجية مع نائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمي على هامش انعقاد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.

وزير الخارجية يلتقي نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

وينشر “الموجز” في التقرير التالي تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمي وأهم الملفات التي تم مناقشتها.

وزير الخارجية

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لدور البرنامج الهام في دعم جهود الإغاثة الإنسانية حول العالم، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات لدعم عمل البرنامج.

تأمين مرور المساعدات إلى قطاع غزة

كما ثمن وزير الخارجية الدعوات المتكررة التي أطلقتها قيادة برنامج الغذاء العالمى لتأمين مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، مشيرًا إلي تقدير مصر البالغ لاستمرار عمل البرنامج بالرغم من التحديات الجسيمة التى يواجهها بعد الاستـهداف المتكرر لموظفيه، وفي ظل سياسة التجويع الإسرائـيلية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لسكان قطاع غزة على نحو غير مسبوق.

التطورات فى السودان

كما تناول لقاء وزير الخارجية ونائب المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، التطورات فى السودان، والجهود المشتركة لتقديم المساعدات الانسانية والغذائية فى السودان فى ظل الأوضاع المتدهورة والتحديات التى تواجهها المنظمات الإغاثية الدولية.

أونروا تعلق إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبوسالم

من ناحية آخري، تشهد الأوضاع في قطاع غزة تدهورًا كبيرًا خاصة بعد سرقة المساعدات الإنسانية، ومن جانبه، أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني أن المنظمة الأممية علّقت إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبوسالم بين إسرائـيل وقطاع غزة، بسبب مخاوف أمنية.

وكتب لازاريني على حسابه في منصة إكس: "لقد أوقفنا تسليم المساعدات عبر معبر كرم أبوسالم منذ أشهر والطريق خارج المعبر ليس آمناً".

سرقة شاحنات المساعدات في قطاع غزة

وأضاف: "أنه في 16 نوفمبر 2024 سرقت عصابات مسلحة قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات في قطاع غزة، وبالأمس حاولنا إدخال عدد قليل من شاحنات الأغذية عبر نفس الطريق، وتم الاستيلاء عليها".

وفي السياق ذاته، أكد أجيث سونغاي مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن حصول سكان غزة على الضروريات الأساسية من أجل البقاء، أصبح صـراعًا يوميًا مـروعًا.

وزير الخارجية

انتشار الجوع في قطاع غزة

وتطرق مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطيني إلى زيارته الأخيرة لقطاع غزة والتي استغرقت أسبوعًا وقال: "شعرت في هذه المرة بالقلق الشديد إزاء انتشار الجوع في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن مستوى الدمـار يزداد سوءً، والعشرات من النساء والأطفال يبحثون في مكبات النفايات الضخمة عن الغذاء.

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