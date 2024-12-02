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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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عرب وعالم

اتهامات بجرائم حرب وتطهير عرقي في غزة: تصريحات موشيه يعلون تكشف الحقيقة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون

اتهامات إسرائيلية ضد حكومة نتنياهو.. اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعلون، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، ويستعرض الموجز ابرز التصريحات. 

أشار يعلون في تصريحاته لقناة "كان" الإسرائيلية إلى أن السياسات الحالية للحكومة اليمينية المتطرفة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من شمال غزة وإعادة بناء المستوطنات اليهودية هناك. وأكد يعلون أن ما يجري في غزة "يتم إخفاؤه عن الأنظار"، محذرًا من أن هذه الممارسات تصل إلى مستوى جرائم حرب.

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تعليق الأونروا على المساعدات الإنسانية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وقف تسليم المساعدات عبر معبر الشحن الرئيسي في غزة بسبب الاستيلاء على الشحنات، وصرح سكوت أندرسون، مدير شؤون الأونروا في غزة، أن محاولة نقل خمس شاحنات انتهت بالاستيلاء عليها جميعًا، مما دفع الوكالة إلى وقف العمليات لحماية المساعدات من النهب.

 وردًا على مزاعم إسرائيل بأن حماس تستولي على المساعدات، أكد أندرسون عدم وجود أدلة على تحويل منهجي للمساعدات.

القصف الإسرائيلي وتصاعد الأوضاع الأمنية

شن الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مكثفًا على غزة وخان يونس، مما أسفر عن سقوط 7 شهداء وعدد من الجرحى، وفي ظل هذا التصعيد، وصفت منظمة اليونيسف الوضع الأمني في غزة بأنه "غير مقبول"،  وأكد المتحدث باسم المنظمة، عمار عمار، أن هناك تقييمًا مستمرًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بشكل آمن.

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