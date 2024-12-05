العفو الدولية تفضح الانتـهاكات الإسرائـ ـيلية في قطاع غـ ـزة.. ومساعي أمريكية للتوصل لهدنة

تستمر إسـ ـرائـيل في ارتكاب جـرائـ ـمها البشـ ـعة في حق المدنيين والنازحين في قطاع غـ زة ، فضلًا عن تدمـ ـيرها البنية التحتية وجميع مناحي الحياة، مما ترتبط عليه استـ شهاد آلاف الفلسطـ ـينيين معظمهم من الأطفال والنساء.

وينشر “الموجز” في التقرير التالي أبرز ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية عن الأوضاع في قطاع غـ زة، والذي كشف مدي جـ رائم الإبـ ـادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسـ ـرائـيلي في قطاع غـ زة، فضلًا عن استعراض المساعي الأمريكية لوقف إطـ ـلاق النـار في قطاع غزة.

منظمة العفو الدولية تندد بـ الإبـ ـادة الجماعية في قطاع غزة

ومن جانبها، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقريرها اليوم الخميس، إن إسـ رائـيل ارتكبت جـ ـريمة إبـ ـادة جماعية بحق

الفلسط ـينيين في قطاع غزة.

قطاع غزة

إسـ ـرائـيل فتحت أبواب الجـ ـحيم والدمـ ـار على الفلسطـ ــينيين

وكشفت المنظمة الحقوقية في تقريرها الذي حمل عنوان "بتحس إنك مش بني آدم: الإبـ ـادة الجماعية التي ترتكبها إسـ ـرائـيل ضد

الفلسطـ ـينيين في قطاع غـ ـزة"، عن أن الأدلة التي جمعتها تظهر بوضوح ما وصفته بفتح إسـ ـرائـيل أبواب الجـ ـحيم والدمـ ـار على الفلسطـ ـينيين.

وأكد التقرير أن هذه الأفعال استمرت بصورة منهجية وبإفلات كامل من العـقاب، خلال الهـ ـجوم الإسـ ـرائـيلي علي قطاع غـ ـزة المستمر منذ أكثر من عام.

وأعربت المنظمة عن أملها أن يشكل التقرير تنبيهاً للمجتمع الدولي لتحرك عاجل، ومشيرة إلى أنها توصلت من خلال بحوثها إلى أدلة كافية تثبت أن إسـ ـرائـيل ارتكبت وما زالت ترتكب جـ ـريمة الإبـ ـادة الجماعية بحق الفلسطـ ـينيين في قطاع غـ ـزة.

الدبـ ـابـ ـات الإسـ ـرائـيلية تتوغل في خان يونس

وجاء تقرير منظمة العفو الدولية بالتزامن مع توغل الدبـ ـابات الإسـ ـرائـيلية في الأحياء الشمالية في خان يونس بجنوب قطاع غـ ـزة، وقال مسعفون فلسطـ ـينيون إن ضربات جوية إسـ ـرائـيلية قتـ ـلت 47 شخصاً على الأقل في أنحاء القطاع.

جهود مبعوث ترامب للشرق الأوسط لوقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة

من ناحية آخري، قال مصادر رفيعة المستوي إن مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف زار إسـ ـرائـيل وقطر لبدء جهود دبلوماسية لترامب للتوصل إلى وقف لإطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة وإطلاق سراح الرهـ ـائن قبل توليه منصبه في 20 يناير 2025.

قطاع غزة

وأضافت المصادر أن ويتكوف سافر إلى قطر وإسـ ـرائـيل في أواخر نوفمبر الماضي، والتقى رئيس الوزراء الإسـ ـرائـيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجية ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

والتقى ويتكوف بالمسؤول القطري حيث اتفقا على ضرورة التوصل لوقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة قبل تنصيب ترامب حتى يتسنى لإدارة الرئيس الجديد بمجرد توليها أن تلتفت لقضايا أخرى ومنها تحقيق الاستقرار في قطاع غـ ـزة والمنطقة.

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