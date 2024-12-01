نتنياهو يعقد اجتماعًا عاجلًا بشأن قضية المختطفين في غزة

قضية المختطفين في غزة.. عقد رئيس الحكومة الاسرائلية بنيامين نتنياهو اجتماعا مخصصًا لمتابعة التطورات الجديدة في قضية الأسري الاسرائلين في غزة مساء اليوم الأحد .

وبناءً على ذلك الموجز يرصد التفصيل الكاملة وآخر تطورات قضية الأسري عبر التقرير التالي:

قضية المختطفين في غزة

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعًا خاصًا مخصصًا للتطورات الدراماتيكية في سوريا، ولبحث قضية المختطفين، وذلك في ظل الحديث عن إمكانية التوصل إلى صفقة لتحرير المختطفين بعد وقف إطلاق النار في الشمال.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تراقب التطورات والأحداث في سوريا .

عائلات المحتجزين الإسرائيليين

ولم تقبل عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة «حماس» الاكتفاء بالأنباء المتفائلة حول استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الحركة، واقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف النار وصفقة تبادل أسرى، ولم يصدقوا وعود رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو أمام إحدى عائلات المحتجزين بأن وقت الصفقة قريب. وقالوا إنهم مروا بهذا «الفيلم» مرات عدة في الماضي، وسمعوا وعوداً بلا حدود.

وتبين أن نتنياهو وبقية المسؤولين يضللونهم، لذلك فهم لن يقتنعوا إلا إذا شاهدوا جميع المحتجزين يعودون سالمين إلى بيوتهم وعائلاتهم.

علمًا أن حركة «حماس» سبق ونشرت بعد ظهر السبت شريط فيديو يظهر فيه الرهينة عيدان ألكسندر المحتجز في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المنصرم، وهو أمريكي يحمل جنسيتين، وتم أَسْره في هجوم «حماس» داخل دبابة.

وظهر في المقطع المصور وهو يتهم نتنياهو بعرقلة الصفقة، وتَوَجَّهَ باللغة الإنجليزية إلى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، شخصياً ليتدخل، ويمارس ضغوطاً على نتنياهو حتى يوافق على الصفقة ويحرر الأسرى.

ومع أن الحكومة الإسرائيلية عدَّته مقطعاً ينخرط في إطار الحرب النفسية ضد الحكومة الإسرائيلية، إلا أن أثره كان بالغاً في إسرائيل وفي الولايات المتحدة.

وقد سارع نتنياهو إلى مكالمة ياعيل، والدة الأسير ألكسندر، وأخبرها بأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار في لبنان يهيئ الظروف الآن لإنجاح صفقة في قطاع غزة، مؤكداً أنه يبذل جهوداً خارقة للتوصل إلى صفقة.

غارات قوية في سوريا

وكان جيش الاحتلال قد شن أمس السبت، غارات قوية في سوريا قرب معابر حدودية مع لبنان، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

ويذكر أن المعارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة قد اشتدت من يوم الجمعة

واحتدمت المعارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة، حول مدينة حلب، التي أعلنت الفصائل إنها دخلت أحياء منها، فيما أعلن الجيش أنه تصدى للهجوم .

إقرأ أيضًا:

العدوان الإسرائيلي.. مقتل جندي من جيش الاحتلال وإصابة اثنين في معارك غزة

اغتـيال 3 موظفين من منظمة وورلد سنترال كيتشن في قصـف إسرائـيلي على غزة