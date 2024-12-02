وزير الخارجية يطالب بانسحاب إسرائـيل من الجانب الفلسطيني بـ معبر رفح ومحور فيلادلفيا

ألقي د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، كلمة هامة خلال افتتاح مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

وتطرق وزير الخارجية لسرد معانأة الشعب الفلسطيني من استمرار العدوان الإسرائـيلي علي قطاع غزة، ودور مصر في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وزير الخارجية يعرض مـأساة الشعب الفلسطيني من العـدوان الإسرائـيلي

ويقدم "الموجز" خلال التقرير التالي نصر كلمة وزير الخارجية في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

وزير الخارجية

قال وزير الخارجية إن الشعب الفلسطيني يعانب من مأساة غير إنسانية، وغير مسبوقة في قطاع غزة نتيجة للعدوان الغاشم الإسرائـيلي المستمر، وسط عجز مؤسسات المجتمع الدولي والمنظومة القانونية الدولية عن اتخاذ قرار ومواقف رادعة وحاسمة تحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتوقف الانتـهاكات الفادحة والمستمرة التي ترتـكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

العـدوان الإسرائـيلي على قطاع غزة فاق كل الحدود

وأضاف وزير الخارجية أن العـدوان الإسرائـيلي على قطاع غزة فاق كل الحدود، إذ تواصل إسرائـيل ارتكاب الفـظائع على مرأى ومسمع من العالم منذ أكثر من عام دون رادع، وفي مشاهد مُرَوعةِ تعجزُ الكلماتُ عن وصفها، كما تستخدم إسرائـيل التجـويع والحـصار كسـلاح، والتهجير كعقاب جماعي للفلسطينيين، بالمخالفة الفادحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي.

المجتمع الدولي وقف متفرجاً أمام قتَـل الأطفال والنساء في غزة

وتابع وزير الخارجية أن المجتمع الدولي وقف متفرجاً أمام ما يتم ارتكابه من أفعال بشـعة ومشاهد قتَـل الأطفال والنساء، وتشريد للسكان المدنيين، وتدَمير المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس، وقصَف سيارات الإسعاف، بل واستَهـداف العاملين في المجال الإنساني؛ بمن فيهم موظفي الأمم المتحدة، كل ذلك كان حصيلته قتل أكثر من ٤٣ ألـف فلسطيني؛ ٧٠% مـنهم من النساء والأطفال؛ فضلا عن نزوح أكثر من ٢ مليون شخص بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرها الاحتلال، وباتت تغطي أكثر من ٨٥% من أراضي القـطاع.

سلطة الاحـتلال تمنع المساعدات الإغاثية الإنسانية عن قطاع غزة

وأشار وزير الخارجية إلى أن سلطة الاحـتلال تمنع المساعدات الإغاثية الإنسانية والطبية اللازمة من الدخول إلى قطاع غزة من خلال فرض الشروط والعراقيل غير المبررة وغير القانونية، وما تسمح بإدخاله بعد الضغوط التي تمارس عليها.

ولفت إلى أن الكارثة تزداد حدةً مع الهـجوم المستمر على وكالة الأونروا والمساعي لتقويض عملها، بل وتدميرها، وما سيترتب على ذلك من الانهيار التام للاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة.

مصر تدين حـظر عمل وكالة الأونروا

وأكد وزير الخارجية أن مصر تدين بشكل كامل، في هذا السياق إقرار التشريع غير القانوني لحـظر عمل الوكالة؛ لما يمثله مـن سـابقة خـطيرة بحـظر دولة عضو بالأمم المتحدة لعمل إحدى وكالاتها، وتعكس استخفافًا مرفوضًا بالمجتمع الدولي ومؤسساته.

مصر قدمت نحو٧٠% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة

ولفت وزيرالخارجية إلى أن مصر قدمت نحو٧٠% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ ذلك الحين، مع تسهيلها إجراءات الشَحن الجوي والبحري والبري لاستقبال هذه المعونات، كما استضافت مصر آلاف من الجرحى من أشقائنا الفلسطينيين، ووفرت لهم الرعاية الصحية، فضلا عن تطعيم آلاف من الأطفال الفلسطينيين، وقدمت الدعم اللازم لالتحاق الطلبة الفلسطينيين بالمؤسسات التعليمية المصرية سواء من خلال وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف.

وأضاف وزير الخارجية أن مصر مستعدةً لإدخال أعداد كبيرة من الشاحنات يوميًا إلى قطاع غزة بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية اللازمة لضمان النفاذ الآمن للمساعدات وتوفير المناخ الآمن لعمل وكالات الإغاثة.

مصر تطالب بانسحاب إسرائـيل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا

وأكد وزير الخارجية على الأولوية البالغة للانسحاب الإسرائيلي الفوري من على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، فضلا عن الانسحاب من منطقة محور فيلادلفيا.

وزير الخارجية

وأكد وزير الخارجية علي الأهمية البالغة لوقف العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ورفض سياسة التهجير للشعب الفلسطيني الشقيق، سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، كما أكد علي الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون، ولا تخضع للمسائلة ولا المحاسبة.

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