اليوم محاكمة المحامي سفاح عزبة رستم الذي قتل أمه وشقيقيه بلا رحمة

سفاح عزبة رستم .. بدأت اليوم الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى برئاسة المستشار ياسر فاروق الدسوقي وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد السلام ومحمد أبو بكر الصديق وهيثم حلمي علي عوض الله، النظر في قضية المتهم "محمد الشرقاوي"، المعروف إعلاميًا بـسفاح عزبة رستم".

ويُتهم المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته والتمثيل بجثثهم، وإضرام النيران في بقايا أجسادهم داخل ساحة المواشي الخاصة بمنزل الأسرة.

ملابسات جريمة سفاح عزبة رستم

وفقًا للتحقيقات، نفذ سفاح عزبة رستم، جرائمه الشنيعة طمعًا في أموال الميراث، وأوضحت النيابة العامة أن المتهم أقدم على قتل أفراد أسرته بدم بارد، مستعينًا بأدوات حادة ومواد حارقة، قبل أن يحاول طمس آثار جريمته بإشعال النار في الأجساد الممزقة داخل الحظيرة، كما تم اكتشاف الجريمة بعد تصاعد أدخنة وروائح كريهة من منزل الأسرة.

وعلى إثر ذلك، أبلغ الجيران السلطات الأمنية، التي عثرت على بقايا الجثث وأدوات الجريمة.

اعترافات سفاح عزبة رستم وتقارير الأدلة

وأكد سفاح عزبة رستم ، أثناء التحقيقات أنه ارتكب الجريمة عن وعي كامل وبإدراك تام، كما كشفت التقارير الطبية أن المتهم لا يعاني من أي اضطرابات نفسية، حيث أثبتت الفحوصات العقلية أن نسبة ذكائه تتجاوز 98%.

سفاح عزبة رستم

استندت النيابة العامة إلى تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي التي أكدت تورط المتهم، بالإضافة إلى اعترافاته التفصيلية التي تمثَّل فيها مراحل تنفيذ الجريمة، بدءًا من توثيق الضحايا وخنقهم، وصولاً إلى التقطيع والحرق.

شهادات الشهود في واقعة سفاح عزبة رستم

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة التي استمرت لأكثر من 12 ساعة، واستندت إلى أقوال شهود عيان من أفراد الأسرة والجيران، وأكد الشهود أن المتهم كان دائم الشجار مع أفراد أسرته، خاصةً فيما يتعلق بمطالبته بأموال الميراث.

كما كشفت التحريات أن المتهم كان يخطط لارتكاب الجريمة منذ فترة، وأنه فر إلى أحد شواطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ بعد تنفيذها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه بعد 12 ساعة من وقوع الجريمة.

سفاح عزبة رستم

مشاهد تمثيل الجريمة

أشارت مصادر التحقيق إلى أن المتهم أظهر انهيارًا أثناء تمثيل الجريمة أمام الجهات المختصة، كما بدأ التمثيل بتوثيق الضحايا وخنقهم، ثم استخدام أدوات حادة لتقطيع الجثث، وإشعال النيران لإخفاء الأدلة.

ردود فعل المجتمع المحلي على واقعة سفاح عزبة رستم

أثارت الواقعة غضب واستياء أهالي عزبة رستم الذين طالبوا بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم، وفرضت الجهات الأمنية إجراءات مشددة لتأمين جلسات المحاكمة، تحسبًا لأي محاولات للاعتداء على المتهم من قِبَل أهالي الضحايا.

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