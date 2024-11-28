إحالة كريم سليم سفاح التجمع للمفتي للمرة الثانية.. تفاصيل الجرائم البشعة

سفاح التجمع-أصدرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة برئاسة المستشار مدبولي كساب قرارًا بإحالة كريم محمد سليم، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع"، إلى مفتي الجمهورية للمرة الثانية للنظر في تنفيذ حكم الإعدام، وحددت المحكمة جلسة 25 ديسمبر المقبل لإصدار الحكم النهائي،

وشهدت الجلسة انهيار المتهم داخل قفص الاتهام، حيث دخل في نوبة بكاء وندم قبل أن يُغمى عليه، وتستعرض الموجز في هذا التقرير تفاصيل قصة سفاح التجمع وكيف تم القبض عليه واكتشاف جرائمه التى هزت مصر

تفاصيل القبض على سفاح التجمع

بدأت القضية عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة ملقاة على طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي، لتكتشف سلسلة جرائم ارتكبها كريم سليم، الذي يبلغ من العمر 46 عامًا ومنفصل عن زوجته. وُصف إعلاميًا بـسفاح التجمع بسبب استهدافه النساء داخل شقة استأجرها في كمباوند شهير بالتجمع الخامس.

سفاح التجمع

أظهرت التحريات أن المتهم كان يستدرج ضحاياه، وهنّ من فتيات الليل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى شقته التي أعدّها خصيصًا لارتكاب جرائمه، جهز المتهم الشقة بحوائط ونوافذ عازلة للصوت، لتتحول إلى "غرفة إعدام"، حيث كان يقوم بتقييد ضحاياه، إجبارهن على تعاطي المخدرات، تصويرهن عاريات، والاعتداء عليهن حتى الموت.

مقاطع فيديو توثق الجرائم

عثر فريق التحقيق على مقاطع فيديو داخل هاتف المتهم توثق جرائمه، وتضمنت المقاطع مشاهد عنف وتعذيب، بالإضافة إلى استخدام المخدرات والخمور في شقته. كما أظهرت الفيديوهات تصوير الضحايا بعد قتلهم، وهو ما ساهم في توثيق الأدلة ضد المتهم.

اعترافات سفاح التجمع امام النيابة

اعترف كريم سليم أمام النيابة العامة بارتكاب ثلاث جرائم قتل بحق فتيات قام باستدراجهن عن طريق الإنترنت والمقاهي، وأشار إلى أنه لجأ إلى هذا السلوك نتيجة انفصاله عن زوجته، إدمانه المخدرات، وتركه لوظيفته كمدرس بإحدى المدارس الخاصة.

حكم الاعدام على سفاح التجمع

جهود النيابة لكشف التفاصيل

كلفت النيابة العامة فرق التحقيق بفحص بلاغات التغيب خلال الشهرين الماضيين للوصول إلى هوية الضحايا، كما أمرت بتشريح الجثث لمعرفة أسباب الوفاة. وتم استدعاء حارس العقار وشهود العيان، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الشقة.

متابعة القضية

قرر رئيس النيابة الكلية حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع التجديد في الموعد القانوني. كما وُجهت إليه تهم القتل العمد، تعاطي المخدرات، حيازة أسلحة بيضاء، واستدراج النساء لأعمال منافية للآداب.

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