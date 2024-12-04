اعترف أنه مجرم منذ الصغر وقتل 4 سيدات دون رحمة.. قصة سفاح الغربية

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك جوجل العالمي ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول قضية سفاح الغربية الذيقتل 5 سيدات بمحافظة الغربية .

ويعرض في هذا التقرير من الموجز كافة التفاصيل الخاصة بقضية سفاح الغربية وكم عدد السيدات الذي قتلهم، والحكم النهائي الذي حصل عليه والقصة من البداية.

قضية سفاح الغربية الذي قتل السيدات بطريقة بشعة

وعقدت محكمة الجنايات في محافظة الغربية بمصر، الجلسة الثانية، اليوم الأربعاء، لمحاكمة المتهم بقتل عدد من النساء المعروف بـ"سفاح الغربية"، وفجر المتهم في أقواله مفاجأة، حيث اعترف أنه مجرم منذ صغره عندما كان بعمر سنوات.

وقال "عبد ربه. م" أو "سفاح الغربية" خلال مثوله أمام هيئة المحكمة: "أنا شيطان وأستحق الإعدام، واعترفت بكل التهم التي ارتكبتها"، موضحا أن أول جريمة له كانت بعمر 9 سنوات حيث قام بقتل طفلة عمرها سنة، وقامت والدته بضربه حينها، قائلا: "بالرغم من أن أسرتي ناس محترمين فأنا أصبحت عارا عليهم".

واعترف بقتل عددا من السيدات، وكانت بدايته بقتل زوجته، ثم قام بقتل سيدة أخرى بعد 3 سنوات، ثم قتل سيدة ثالثة، وأصبح الأمر معلقا معه بلذة الانتقام، مضيفا: "وحاولت محاربة شيء داخلي ولم أتمكن من ذلك"، موضحا أنه كان يقتل عددا من فتيات الليل، وهذا بسبب شيء لا يعرفه.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من هذا العام، وذلك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا من مأمور مركز شرطة زفتي، ويفيد هذا البلاغ بالعثور على ساق ملقاة على جانب ترعة الخضراوية، التابعة للمركز وهذا بعد التحريات، وبالفعل تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، مبينًا أنه قتل ثلاث فتيات أخريات بنفس الطريقة البشعة، مستخدمًا سكينين وساطورين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بناءً على قرار المحامي العام لنيابات شرق طنطا، ثم تم توجيه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مما يعكس هذا خطورة الجريمة وأبعادها.

يطعن في شرف والدته ويبرأها

ففي إحدى جلساته، طعن المتهم في شرف والدته، حيث أكد أنه رآها في أوضاع مخلة مع عمه، مدعيًا أن هذه التجربة لأمه كانت سبب انحرافه السلوكي، وهذه التصريحات الصادمة أثارت حالة من الاستياء والغضب والزهول في قاعة المحكمة، حيث اعتبرها الكثيرون محاولة؛ وذلك لتبرير أفعاله الإجرامية.

ومع ذلك، رجع المتهم في الجلسة الأخرى ليؤكد أن والدته "شريفة ومحترمة"، وأنه هو المذنب ولا علاقة لها بما حدث، قائلاً: "إن والدتي شريفة ومحترمة وأنا اللي نبت شيطاني"، وتلك التناقضات في أقواله فسرها المتابعون للقضية بأنها تعكس حالة من الإضطراب النفسي التي يعاني منها، حيث شدد أنه لا يرغب في الحصول على تعاطف من أحد.

قضية غريبة ومثيرة للجدل





واستمرت القضية لمدة شهور في إثارة جدل واسع في المجتمع المصري، ومع استمرار المحاكمة أيضاً، تظل الأنظار موجهة إلى قاعة المحكمة، حيث كان يتوقع أن تكشف الجلسات الأخرى المزيد من التفاصيل حول هذه الجرائم البشعة التي ارتكبها وتداعياتها.

والآن يتهم سفاح الغربية بقتل أربع سيدات، حيث قد أثار حضوره ذهول الجميع، خصوصًا بعد اعترافاته المتناقضة عن الجلسة الماضية.

الحكم النهائي لسفاح الغربية

كانت المحاكمة الخاصة بسفاح الغربية في محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط رفعت، وكانت جلسة محاكمة سفاح الغربية المتهم بقتل 5 سيدات اليوم للمداولة والنطق بالحكم.

وقد انعقدت المحكمة واستدعت هيئة المحكمة سفاح الغربية من قفص الاتهام، والذي اعترف اعترافا كاملاً بـ قتل المجني عليهن وإزهاق روحهن دون شفقة ولا رحمة، مؤكداً على ذلك بندمه الشديد جراء ما اقترفت يداه، وراضياً بما تقرره المحكمة من عقوبة.

واستمعت المحكمة لمرافعة المستشار محمد هدايات ممثل النيابة العامة، الذي عرض أمر إحالة سفاح الغربية وحيثيات التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في القضية، وطالب بـ توقيع أقصي عقوبة على هذا المتهم.

وقال السفاح في النهاية: "أتمنى الإعدام وأن أريح المجتمع من شري"، مطالبا هيئة المحكمة بإعلان الحكم قائلا: "أنا راض بالحكم لأنني أخطأت كثيرا، وأعلم أنه القصاص العادل من الله".

وقامت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط، بإحالة أوراق المتهم عبد ربه موسي المعروف بإسم سفاح الغربية لفضيلة مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة شهر يناير القادم للنطق بالحكم.

محاكمة سفاح الغربية

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