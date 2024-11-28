إخلاء سبيل طبيبة كفر الدوار بكفالة بعد فيديو أبناء السفاح.. القصة كاملة

طبيبة كفر الدوار.. قررت محكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار محمد نجا، إخلاء سبيل الطبيبة وسام شعيب، المقيمة في قسم النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، جاء ذلك بعد الجدل الذي أثاره فيديو نشرته الطبيبة عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، تناولت فيه قضايا حمل بطرق غير شرعية وأطلقت عليها وصف "أبناء السفاح"، ويستعرض الموجز تفاصيل قضية طبيبة كفر الدوار وسام شعيب وما أسفرت عليه التحقيقات حتى إخلاء السبيل بقرار من المحكمة

طبيبة كفر الدوار.. التحقيقات الأولية وقرار النيابة

كانت نيابة مركز كفر الدوار، برئاسة المستشار أحمد يسري، قد قررت حبس الطبيبة وسام شعيب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف المباحث بفحص الواقعة. ووجهت النيابة ثلاث تهم إلى الطبيبة، تشمل:

التعدي على القيم الأسرية والمجتمعية بهدف الإخلال بالنظام العام.

نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



وخلال التحقيقات، أنكرت الطبيبة جميع التهم الموجهة إليها، مشددة على أنها لم تقصد نشر أخبار كاذبة أو إحداث بلبلة.

طبيبة كفر الدوار.. تفاصيل الفيديو المثير للجدل

نشرت الدكتورة وسام شعيب فيديو عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، تحدثت فيه عن ثلاث حالات من حمل غير شرعي استقبلتها في المستشفى.

1. الحالة الأولى كانت لفتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا، حملت بطفل عمره 8 أشهر، وطلبت أسرتها إجراء إجهاض.



2. الحالة الثانية لسيدة قامت بتأجير شاب عشريني لتسجيل الطفل باسمه، رغم أنها تكبره بـ15 عامًا.



3. الحالة الثالثة لسيدة خانت زوجها وتم القبض عليها متلبسة بالزنا، وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين، قضت منها 6 أشهر.

الطبيبة وسام شعيب

أثارت هذه الحالات جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات المنتقدة للطبيبة ولما وصفه البعض بمخالفة أخلاقيات المهنة.

رد الطبيبة على الانتقادات

أوضحت الطبيبة في فيديو لاحق أنها لم تذكر أسماء أو معلومات شخصية تخص الحالات التي عرضتها، مؤكدة أن الهدف كان توعية المجتمع، وأنها لم تتعمد التشهير أو إثارة البلبلة، وكما أشارت إلى أنها اعتذرت عن أي تعبيرات قد تكون أزعجت الجمهور.

إيقافها عن العمل وتحقيقات نقابة الأطباء

صرحت الطبيبة بأن نقابة الأطباء اوقفتها عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، دون أن يتم الاستماع إلى أقوالها بشكل رسمي، وأكدت أنها كانت تمارس عملها بشكل طبيعي حتى يوم استدعائها للتحقيق.

طبيبة كفر الدوار ..زيادة في عدد المتابعين

أوضحت الطبيبة أن عدد متابعيها على "إنستجرام" ارتفع من 9 آلاف إلى 102 ألف بعد انتشار الفيديو، مشيرة إلى أن معظم محتواها السابق كان يركز على الأماكن السياحية والمطاعم، إلى جانب حياتها الشخصية.

وختاما لا تزال قضية الطبيبة وسام شعيب تثير الجدل في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتنتظر الطبيبة انتهاء التحقيقات لتحديد مصيرها المهني والقانوني.

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