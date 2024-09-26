التفاصيل الكاملة لـ فيديو الطبيب المتحرش.. ورد نقابة الأطباء

فيديو الطبيب المتحرش.. تصدرت تلك الأزمة شبكة الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية عقب قيام أحد الأطباء بالتحرش بعدد من الفتيات بصحبة زملائه في الشارع، وعلى الفور تم نشر هذ الفيديو بنفسه على منصة إكس، من أجل أن يتفاخر بها هو وزملاؤه.

وبمجرد ما تمت رؤية فيديو الطبيب المتحرش، وعلى الفور، قام رواد صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة إكس الشهيرة، بوضع العديد من التعليقات النارية على الفيديو والتي تم نشرها بواسطة إحدى الصفحات التي تهتم بحقوق السيدات اللاتي تعرضن للتحرش ودعمهن نفسيًا وقانونيًا، تحت مسمى صفحة اتكلمي.

فيديو الطبيب المتحرش

الموجز يرصد تفاصيل فيديوه الطبيب المتحرش، التي كشفتها الصفحة لطبيب يُدعى "م.ح" وهو خريج طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، خلال تحرشه بعدد من الفتيات بصحبة زملائه في الشارع، مؤكدة أن هذا الطبيب ينشر هذا الفيديو بنفسه على منصة إكس، ويتفاخر بها هو وزملاؤه.

وأكدت صفحة اتكلمي أنهم يمتلكون كل البيانات الخاصة بالطبيب وفي حالة طلب النقابة البيانات الخاصة به ستوفرها له، مؤكدة أن دورها يقتصر على استقبال الشكاوى الخاصة بالفتيات حتى الآن.

فيديو الطبيب المتحرش

اللافت للنظر أن فيديوه الطبيب المتحرش انتشرت بسرعة البرق وأثارت الجدل عبر المنصة وانهالت التعليقات التي تدين هذا الأمر، بالإضافة إلى مطالبتهم بتحويل الأمر للنيابة العامة وليس فقط نقابة الأطباء، خاصة بعدما أصبحت عديدة عبر المنصة، والكثير ينهالون بشكل أكبر بالتعليقات ونشر فيديوهات أخرى توثق تحرشه بالألفاظ، ووصل الأمر لانتشار تسجيلات صوتيه تدينه وتؤكد تحرشه بالمرضى.

كما شارك أحد الأشخاص في تعليقه على فيديو الطبيب المتحرش بالصفحة مطالبا بضرورة استدعاء كافة الأطباء المتواجدين بالفيديو الذي تم تداوله عبر صفحات السيوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، لنقابة الأطباء من أجل التحقيق معهم وفي حالة ثبوت إدانتهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانـونية ضدهم.

نقابة الأطباء

وبدوره، أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريحات له حول فيديو الطبيب المتحرش، أن نقابة الأطباء لم تستقبل حتى الآن أي شكوى ضد الطبيب الذي يجرى تداول اسمه مع اتهامات تحرش.

وأوضح أنه في حالة كونه طبيب امتياز فلن تستطيع النقابة أن توجه له أي اتهام، ولن تفتح تحقيقًا بشأنه طالما لم تقدم شكوى ضده، لافتا إلى احتمالية أن يكون حساب الشخص الذي قام بنشر الفيديو باسم الطبيب مزيفًا، ولم ينشر ما يتهم بسبب بالتحرش، كما يمكن تزييف صوته.

فيديو الطبيب المتحرش

ونوه بأنه في حالة إدانته أو إدانة أي طبيب تابع لنقابة الأطباء سيتم تطبيق اللائحة الخاصة بأدبيات المهنة وحسب الجزاء الموجود بها.

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