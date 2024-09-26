من ازدراء الأديان إلى النصب والاحتيال.. أشهر القضايا التي تورّط فيها إسلام بحيري

من جديد عاد اسم إسلام بحيري لتصدّر قوائم محركات البحث، بعدما قررت محكمة جنح مصر القديمة، اليوم الخميس، تأجيل نظر معارضة الباحث والداعية الإسلامي، على الحكم الصادر ضده غيابيًا بحبسه 3 سنوات بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل؛ لاستكمال سداد المبلغ.

وارتبط إسلام بحيري بالعديد من المواضيع التي أثارت جدلًا كبيرًا في الفترة الماضية، ومنها المشاكل القانونية، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور التالية.

إسلام بحيري وقضية تزوير الشيكات

وتبين أن إسلام بحيري سبق وتقدم بمعارضات استئنافية، في أغسطس الماضي، في أربع قضايا، وصدر حكم بالسجن 3 سنوات في كل قضية.

وحملت القضايا أرقام 12836 لسنة 2021، 13656 لسنة 2021، 12817 لسنة 2022، 6393 لسنة 2021، وصدر في الأيام الماضية حكم قضائي بتأييد حبسه 3 سنوات في إحدى القضايا.

القبض على إسلام بحيري

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على إسلام بحيري، لتنفيذ 6 أحكام قضائية صادرة بحقه، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

وكشف مصدر أمني أنه تم القبض على بحيري داخل منزله بالقاهرة، وترحيله إلى أحد مراكز التأهيل والإصلاح لتنفيذ تلك الأحكام، مضيفا أن الأحكام من الدرجة الأولى في التقاضي، ومن الممكن أن يتقدم دفاع المتهم بمعارضات عليها للنيابة للنظر بشأنها.

إسلام بحيري وقضية النصب

ويواجه إسلام بحيري الاتهامات التي قدّمتها ضده سيدة عربيةبالنصب عليها في مبلغ مالي كبير، إذ كشفت التحريات أن مقدمة البلاغ لديها استثمارات متعددة في إحدى الدول العربية، وإزاء إقناع بحيري لها بقدرته على استثمار أموال لها، حولت له مبلغًا ماليًا منذ عامين، ولم يرده لها حتى الآن.

وقالت السيدة إنها حولت الأموال من حسابها بأحد البنوك على حساب إسلام بحيري ليستثمر لها في البورصة المصرية، لكنه لم يفعل ذلك، كما طالبته برد المبلغ، إلا أنه تهرب ولم يعد يرد على مكالماتها الهاتفية.

من جانبه، أنكر إسلام بحيري ذلك، وأكد أن الواقعة عارية تمامًا من الصحة، وأن الأمر لا يتعدى كونه تشابهًا في الأسماء.

إسلام بحيري وقضية إزدراء الأديان

يذكر أنه في عام 2016، قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بقبول الاستئناف المقدم من المستشار جميل سعيد دفاع إسلام بحيرى على حبسه 5 سنوات وتخفيف العقوبة لعام ، بتهمة ارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامى، من خلال تصريحاته المشككة فى الأحاديث النبوية، وأئمة المذاهب الأربعة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، "إنه ثبت في يقينها أن المتهم "إسلام بحيري" عكف على بث أفكار متطرفة تحت ستار الدين، عن طريق إستغلال حلقات برنامجه التلفيزيوني "مع إسلام" وتدويناته على مواقع التواصل الإجتماعي والندوات العامة التي إعتاد خلالها التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة، بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير".

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