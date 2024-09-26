موعد بدء التدريب التربوي للمتقدمين لمسابقة 30 الف معلم

تبحث العديد من الشخصيات المتقدمة لمسابقة 30 ألف معلم عن موعد بدء التدريب التربوي حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تفاصيل مواعيد التدريب، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد بدء التدريب التربوي للمتقدمين لمسابقة ٣٠ الف معلم.

التدريب التربوي للمتقدمين لمسابقة ٣٠ الف معلم

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن التدريب التربوي للمتقدمين لـ مسابقة ٣٠ الف معلم، سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 29 سبتمبر الجاري حتى الأربعاء 2 أكتوبر المقبل، بواقع 20 ساعة تدريبية، بمعدل 5 ساعات يوميًا على مدى 4 أيام.

وأوضحت المديرية أن المتدربين يجب أن يحضروا التدريب في الإدارة التعليمية التابعة لهم وفقًا للمربع السكني المدون في بطاقة الرقم القومي.

التظلمات للمرحلة الثانية للمتقدمين لمسابقة ٣٠ الف معلم

كما أعلن أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، عن بدء فترة تقديم التظلمات للمرحلة الثانية لمسابقة 30 ألف معلم، والتي تستمر لمدة أسبوع. يمكن للمتقدمين تقديم تظلماتهم عبر الموقع الإلكتروني للمديرية.

ويأتي هذا الإعلان بناءً على تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. يمكن الدخول على رابط تقديم التظلمات إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للمديرية.

وفي سياق اخر، أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم فتح باب التظلمات للمرحلة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع، وذلك عبر موقع المديرية، للتقديم التظلم [اضغط هنا].

مواعيد التدريب التربوي

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن بدء التدريب التربوي للدفعة الثالثة من المتقدمين، والذي سيُجرى من يوم الأحد 29 سبتمبر 2024 حتى يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024.

سيكون التدريب بمعدل 20 ساعة موزعة على 4 أيام، بواقع 5 ساعات يوميًا.

وشددت المديرية على ضرورة حضور المتدربين في الإدارة التعليمية التابعة للمربع السكني المدون في بطاقة الرقم القومي. كما نبهت المعلمين بضرورة الالتزام بالأماكن المحددة لكل إدارة وفقًا للجدول المعلن.

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