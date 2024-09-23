رابط استكمال بيانات الناجحين بالدفعة الثالثة بمسابقة 30 ألف معلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف عن فتح رابط إلكتروني لاستكمال بيانات المرشحين الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني في مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك ضمن مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثالثة)، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

يمكن للمرشحين الدخول إلى الرابط لاستكمال بياناتهم من خلال الرابط التالي: استكمال بيانات الناجحين بالدفعة الثالثة، من خلال الضغط هنا.

استكمال بيانات الناجحين بالدفعة الثالثة بمسابقة 30 ألف معلم

وجهت المديرية جميع المرشحين بضرورة استيفاء البيانات بدقة، مع تحديد آخر موعد لاستكمال البيانات يوم الخميس 26 سبتمبر 2024، تمهيدًا لعقد التدريب التربوي والذهني والبدني.

وتهدف الوزارة من خلال هذه المسابقة إلى سد العجز في المعلمين بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025، حيث تم توجيه خطاب رسمي للمديريات التعليمية بشأن الاستعانة بالمعلمين المساعدين لتدريس مواد تخصصهم، مع إعطاء الأولوية لتدريس الصفوف الأولى.

إعادة تسكين المعلمين بمسابقة 30 ألف معلم

كما أكدت المديرية أنه سيتم إعادة تسكين المعلمين المساعدين الذين تغير محل إقامتهم، شريطة تقديم المستندات اللازمة، مثل قسائم الزواج أو الطلاق أو شهادات الوفاة، أو أي ما يثبت انتقال محل سكن الأسرة، وذلك وفقًا للمحافظات التي انتقلوا إليها.

الاستعلام عن نتائج مسابقة 30 الف معلم

في سياق متصل، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين في مسابقة وظائف معلم مساعد عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

خطوات الاستعلام عن النتائج:

الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية.

اختيار أيقونة "الاستعلام" أعلى الصفحة، من خلال الضغط هنا.

إدخال الرقم القومي ورقم التقديم.

الضغط على "استعلام" لمعرفة حالة الطلب.



تتضمن شروط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم مساعد ما يلي:

الجنسية المصرية.

حسن السيرة والسلوك.

عدم وجود حكم قضائي أو فصله من الخدمة لأسباب تأديبية.

ألا يزيد العمر عن 40 عامًا.

مؤهل عال تربوي ودبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

تقدير عام مقبول فأعلى.

اجتياز الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي.

تدعو المديرية جميع المرشحين للالتزام بالمواعيد والشروط لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.



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