نزلها فورا.. إشارة تردد قنوات الأفلام الأجنبية على النايل سات 2024

تردد قنوات الأفلام الأجنبية.. الكثير من المشاهدين دائما يرغبون في قنوات تتيح أفضل الأفلام الأجنبي، إذ يوجد الكثير من القنوات التي تتيح هذا المحتوى، مثل قناة أم بي سي تو، تعتبر من أشهر القنوات التي تعرض أفضل الأفلام الأجنبي الحصرية وفي هذا الصدد يستعرض الموجز تفاصيل تردد قنوات الأفلام الأجنبية .

تردد قنوات الأفلام الأجنبية 2024 على النايل سات

يوجد الكثير من القنوات الفضائية التي تهتم بعرض أحدث الأفلام الأجنبي بشكل حصري بجودة عالية بدون اعلانات كثيرة حتى لا يشعر المشاهد بملل أثناء عرض المحتوى، لذلك جمعنا لكم أقوى تردد قنوات الأفلام الأجنبية من خلال فيما يلي:

تردد قناة MBC 2

التردد: 11938.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة توب موفيز

التردد: 11873 و 10727 اتش دي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة Kana

التردد: 12226.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:أفقي.

تردد قناة Scare للأفلام الأجنبية المترجمة

التردد: 10873.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

تردد قناة شاروخان أفلام

التردد: 10873.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي أو رأسي.

تردد قناة إم بي سي ماكس

التردد: 11383.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:رأسي.

تردد قناة هوليوود موفيز نايل سات

التردد: 12562.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:عمودي.

تردد قناة إم بي سي أكشن

التردد: 11470.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل الترميز: .27500.

الاستقطاب:عمودي.

تردد قناة Hollywood horror

التردد: 12562.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب:رأسي.

تردد قناة طلقة هندي

التردد: 11411.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:أفقي.

تردد قناة Lt

التردد: 10727.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب:أفقي.

صائح لاختيار القناة المناسبة

نوعية الأفلام

حدد نوعية الأفلام التي تفضل مشاهدتها (أفلام حركة، دراما، كوميديا، إلخ) واختر القناة التي تقدم هذا النوع من الأفلام.

جودة الصورة والصوت

تأكد من أن القناة تقدم جودة صورة وصوت عالية لضمان تجربة مشاهدة ممتعة.

الترجمة

إذا كنت تفضل مشاهدة الأفلام باللغة الأصلية مع ترجمة، فتأكد من أن القناة توفر هذه الخدمة.

مواعيد العرض

تحقق من مواعيد عرض الأفلام على القناة المختلفة، واختر القناة التي تناسب جدولك الزمني.

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