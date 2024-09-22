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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

ديربي الغضب.. موعد مباراة إنتر ميلان ضد ميلان والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

إنتر ميلان ضد ميلان
إنتر ميلان ضد ميلان

يترقب عشاق كرة القدم، الديربي الناري بين إنتر ميلان وجاره إيه سي ميلان، في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

ويستعد إنتر ميلان لاستضافة غريمه التقليدي ميلان على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي الممتاز..

ويرصد الموجز كافة تفاصيل مباراة ديربي الغضب بين الغريمين.

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موعد مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في الدوري الإيطالي 

ستنطلق مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في إطار منافسات الدوري الإيطالي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 

ملعب مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في الدوري الإيطالي 

ستلعب مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في الدوري الإيطالي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا". 

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان في الدوري الإيطالي 

ستنقل مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في الدوري الإيطالي، عبر قناة AD SPORTS Premium 1، وأسندت مهمة التعليق على مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في الدوري الإيطالي، المعلق فارس عوض.

 ويمكنك مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في الدوري الإيطالي، عبر القنوات التالية:

 Match Football 1

 Sport TV3 Portugal 

Tring Sport 1 HD 

SuperSport Maximo 1 

Digi Sport 2 HD Romania 

Sport 2 Czechia 

Match! TV 

CBC Sport HD 

DAZN 1HD Italia 

Max Sport 3 HD 

S Sport 2 HD 

SuperSport Football 

Arena Sport 1 HD Premium Serbia 

Arena Sport 2 HD BiH 

Starz Play App 

STCTV 

Arena Sport 4 Hrvatska HD

الدوري الإيطالي

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام ميلان في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: يان سومر.

في خط الدفاع: بنجامين بافارد - فرانشسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني.

في خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - تشالهان أوجلو - هنريخ مختيريان - فيديريكو ديماركو.

في خط الهجوم: ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل ميلان المتوقع أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: إميرسون رويال - فيكايو توموري - ستراهينيا بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: يوسف فوفانا - تياني ريندرز - كريستيان بوليسيتش - روبن لوفتوس تشيك - رافائيل لياو. 

في خط الهجوم: ألفارو موراتا.

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