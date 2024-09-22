تفاصيل بطولة كأس إنتركونتيننتال والأندية المشاركة ومواعيد المباريات قبل انطلاقها اليوم

تنطلق مساء اليوم الأحد 22-9-2024، منافسات بطولة كأس الأندية أبطال القارات إنتركونتيننتال، في نسختها الأولى المستحدثة، والتي ستقام بين الأندية أبطال قاراتها في نسخة العام الجاري 2023-2024.

ويستعرض الموجز أمام متابعيه اليوم، تفاصيل وكل ما يخص بطولة كأس إنتركونتيننتال في نسختها الجديدة اليوم.

سبب انطلاق بطولة كأس إنتركونتيننتال

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد قرر تغير اسم بطولة كأس العالم للأندية إلى إنتركونتيننتال وذلك في نسخة 2024-2025، كما أنه تغير نظامها على أن تقام كل 4 سنوات.

وجاء ذلك بعد قرار فيفا في ديسمبر 2023، بتوسيع بطولة كأس العالم للأندية من 7 إلى 32 فريقًا ابتداءً من عام 2025، لتعترض الاتحادات القارية وطالبت باستمرار المنافسة بين أبطال دوريات أندية القمة فيما بينهم سنويًا .

وفي 14 مارس 2023، وافق مجلس الفيفا على مفهوم لإقامة بطولة أندية سنوية ابتداءً من عام 2024، والتي سميت لاحقًا باسم كأس العالم للأندية بين القارات أو كأس إنتركونتيننتال.

الأندية المتنافسة في بطولة كأس إنتركونتيننتال

1- ريال مدريد الإسباني (بطل دوري أبطال أوروبا)

2- الأهلي (بطل دوري أبطال أفريقيا)

4- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال أسيا)

5- أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا)

6- باتشوكا المكسيكي (بطل دوري أبطال أمريكا الشمالية).

7- بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية “لم يتحدد بعد”.

بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات

مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال 2025

ومن المقرر أن تنطلق مباريات هذه البطولة، يوم الأحد الموافق 22 من سبتمبر 2024، على أن تنتهي يوم 18 ديسمبر من العام ذاته.

ويأتي جدول موعد مباريات إنتركونتيننتال على النحو التالي:

1- العين الإماراتي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي / الأحد 22 سبتمبر 2024 / على ملعب العين.

2- الأهلي ضد الفائز من مباراة العين ضد أوكلاند / الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 / على ستاد القاهرة.

3- باتشوكا المكسيكي ضد بطل أمريكا الجنوبية / الأربعاء 11 ديسمبر 2024

4- الفائز من المباراة الثانية ضد الثالثة / السبت 14 ديسمبر 2024

5- المباراة النهائية: ريال مدريد ضد الفائز من المباراة الخامسة / الأربعاء 18 ديسمبر 2024.

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بالساعة.. مواعيد أهم المباريات اليوم الأحد 22-9-2024 انطلاق بطولة إنتركونتيننتال