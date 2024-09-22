الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز.. وشرط مثير

يرغب نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في حسم صفقة قوية من صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات الزمالك على مقربة بقوة من التعاقد مع أحد لاعبي نادي بيراميدز في الصيف الحالي لتعزيز صفوفه في الموسم الجديد للعودة للمنافسة على الألقاب سواء على الصعيد القاري أو المحلي.

الزمالك يقترب من حسم صفقة محلية جديدة

وعلم"الموجز" أن إدارة الزمالك تصر على ضم أسامة جلال، مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز خط الدفاع.

وأبدى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك اعجابه بـ أسامة جلال وأكد على ضرورة تعزيز الدفاع بالتعاقد مع اللاعب.

وجددت إدارة الزمالك في طلبها لضم اللاعب من صفوف بيراميدز الذي لايزال مُصر على عدم التنازل عن خدماته بسهولة دون تحقيق الاستفادة المالية الكبرى من وراء عمليه بيعه.

وحددت إدارة بيراميدز قيمة مالية قدرها 2 مليون دولار لرحيل اللاعب أسامة جلال في الميركاتو لصيفي الحالي.

واشترطت إدارة الفريق السماوي استلام مستحقات صفقتي عمر جابر ونبيل عماد دونجا من الزمالك قبل السماح بأي صفقة جديدة.

ومن جهة أخرى يواصل الزمالك استعدادته القوية للمواجهة المرتقبة أمام منافسه التقليدي النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر الأفريقي الذي سيقام في المملكة العربية السعودية.

وستنطلق مواجهة الزمالك ضد الأهلي على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

قائمة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي



الدفاع : عمر جابر - محمد حمدي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمود بنتايك



الوسط : محمد شحاتة - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - زياد كمال - ناصر ماهر - أحمد السيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - كونراد ميشالاك - مصطفى شلبي



الهجوم : سيف الدين الجزيري - عمر فرج

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