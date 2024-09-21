ماذا قدم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد بورنموث اليوم؟.. تقييم مفاجئ

حصل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، على تقييم مفاجئ، خلال مشاركته في مباراة بورنموث اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

تواجد النجم المصري محمد صلاح، على رأس تشكيل ليفربول لمباراة بورنموث اليوم، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي بهذا الموسم 2024-2025.

وشارك محمد صلاح في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، في الريمونتادا المثيرة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد “معقل الريدز”.

أرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

وقدم محمد صلاح مستوى رائع في مباراة ليفربول وبورنموث اليوم، ويرصد لكم “الموجز”، أبرز ما قدمه النجم المصري في السطور الآتية.

من أخطر الهجمات التي لعبها صلاح في هذا اللقاء، كانت في الدقيقة 13، عندما سدد النجم المصري الكرة من يمين منطقة الجزاء، قبل أن يتصدى لها الحارس كيبا ببراعة.

وصنع محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه ليفربول، في الدقيقة 40، بعدما مررة الكرة إلى داروين نونيز، الذي سددها بنجاح في شباك بورنموث اليوم.

تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول وبورنموث

ووفقاً لشبكة "هوسكورد" العالمية، فإن محمد صلاح حصل على تقييم مفاجئ بواقع 8.7/10، حيث أنه يعد ثاني أعلى لاعبي ليفربول تقييمًا بعد لويس دياز صاحب تقييم 9/10.

وأشارت الشبكة إلى أن محمد صلاح استحوذ على الكرة بنسبة 2.5 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 79%، كما أنه فاز في المراوغات 4 مرات. وفقد الاستحواذ على كرته 3 مرات، بينما صوب 4 تسديدات طوال المباراة.

محمد صلاح - ليفربول

محمد صلاح يتراجع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

على الرغم من ذلك، لم يتمكن محمد صلاح من تسجيل أي هدف في هذه المباراة، وبذلك، تراجع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الذي جاء كالآتي:

1 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 9 أهداف.

2 لويس دياز، ليفربول، 5 أهداف.

3 نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 4 أهداف.

4 بريان مبيومو، برينتفورد، 4 أهداف.

5 محمد صلاح، ليفربول، 3 أهداف.

6 نوني مادويكي، تشيلسي، 3 أهداف.

7 جون دوران، أستون فيلا، 3 أهداف.

8 يوان ويسا، برينتفورد، 3 أهداف.

9 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

10 سون هيونج مين، توتنهام، هدفان.

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