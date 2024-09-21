جماهير ليفربول تفاجئ محمد صلاح أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لجماهير نادي ليفربول تحتفي بالدولي المصري محمد صلاح قبل مباراة بورنموث المقررة اليوم في ملعب "آنفيلد".

ارتدوا بعض المشجعين قميص صلاح وشاركوا في الاحتفالات باللافتات الضخمة حول الملعب.

يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بعد فوزه في ثلاث مباريات متتالية قبل الهزيمة أمام نوتنجهام.

يعتبر الفوز اليوم ضرورياً للعودة بقوة واستعادة زخم الفريق بعد الفوز على ميلان في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح

يسعى ليفربول لمواصلة تفوقه على بورنموث، حيث حقق 10 انتصارات مقابل انتصار واحد للخصم في آخر 11 مباراة بينهما.

محمد صلاح- ليفربول

سجل محمد صلاح 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال اللقاءات العشرة الأخيرة ضد بورنموث.

بورنموث لن يكون منافساً سهلاً بعد حصده لـ 5 نقاط فقط، بفوز وتعادلين وهزيمة واحدة أمام تشيلسي.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

ويستعرض لكم “الموجز” تشكيل ليفربول ضد بورنموث في البريميرليج على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيليهر

الدفاع: روبرتسون - فان دايك - كوناتي - أرنولد

الوسط: ماك أليستر - جرافينبيرش - سوبوسلاي

الهجوم: نونيز – محمد صلاح – لويس دياز.

محمد صلاح على رادار الدوري السعودي

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في الانضمام إليه بدايًة من يناير المقبل.

وكان محمد صلاح قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي وتحديدًا من جانب ناديي الاتحاد والهلال وذلك للظفر بخدماته في الصيف الماضي قبل أن تفشل الصفقة بسبب رفض ليفربول التام التخلي عن خدماته.

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