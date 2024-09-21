تشكيل ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح

أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول عن تشكيل فريق الريدز للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي بورنموث في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق مواجهة فريق الكروي الأول بنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام بورنموث اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الـ5 ببطولة البريميرليج.

ليفربول في مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي

وستبدأ صافرة ليفربول أمام منافسه بورنموث الليلة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والسادسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة على ملعب "أنفيلد" بقيادة الحكم، توني هارينجتون.

ويحتل ليفربول المرتبة الرابعة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بعد الفوز في 3 جولات والخسارة في الماضية أمام نوتينجهام فورست.

ليفربول

في المقابل يقع فريق بورنموث في المرتبة الـ11 برصيد 5 نقاط بعد تعادلين وفوز وخسارة بالجولات الأربع الماضية.

وشهد تشكيل الريدز تواجد قائد منتخب مصر، محمد صلاح، أساسيًا كما كان الحال في المباريات السابقة نظرًا لأهميته وتسجيله 3 أهداف وصناعة مثلهم.

تشكيل ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم

ويستعرض لكم “الموجز” تشكيل ليفربول ضد بورنموث في البريميرليج على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: داروين نونيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء: جاروش، جوميز، كييزا، جونز، جاكبو، جوتا، تسيميكاس، كوانساه، برادلي.

ويطمح ليفربول للاستمرار في سلسلة تفوقه خلال المواجهات المباشرة مع بورنموث، خاصة في الفترة الأخيرة، حيث حقق الفريق 10 انتصارات متألقة مقابل فوز واحد فقط لمنافسه خلال آخر 11 لقاءً في جميع البطولات.

وخلال اللقاءات العشرة الأخيرة مع بورنموث، تألق النجم محمد صلاح من ليفربول بتسجيل 9 أهداف في شباك الخصم وصناعة هدف واحد، مما يجعله لاعباً مؤثراً خلال تلك المواجهات.

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