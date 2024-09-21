تصريحات فليك قبل مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

أكد هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، على جاهزية الفريق لخوض مباراته المقبلة ضد فياريال، في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز للموسم الرياضي الجاري.

وسيخوض برشلونة مباراة صعبة وقوية مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجاري.

وينقل الموجز تصريحات هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة…

تصريحات فليك قبل مواجهة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

وقال فليك في تصريحاته: “بالدي لاعب مهم ويؤدي بشكل جيد وبإمكانه التطور ولكنه مفيد جدا هجوميا ويمكنه ان يصبح جزء من المنتخب الإسباني من جديد”.

وأضاف: "اللعب بالقدم هو أحد نقاط قوة تير شتيجن وليس فقط إيقاف الكرات ولكن اللعب بالقدم هو أحد طرق لعبنا لأننا لا نريد أن نبني اللعب عن طريق الكرات الطويلة وهذا يبدأ من عنده، تير شتيجن يعلم أنه ارتكب خطأ ولكن الأخطاء بشرية ويجب أن نتعلم ونحللها وأتمنى ألا يحدث ذلك الخطأ من جديد".

فليك يهاجم ضغط المباريات وفيفا بسبب لاعبي برشلونة

وتابع فليك تصريحاته: "على فيفا أن تهتم أكثر باللاعبين، كلنا نحب مشاهدة المباريات ولكن أعتقد أن عددها بحاجة إلى التقليص".

واستمر: "أعتقد أننا نرى النسخة الأفضل من أنسو فاتي، عندما تعود من الإصابة تكون بحاجة للتأقلم ونحن نريده أن يحصل على الفرصة لأنه بحاجة إلى اللعب بشكل أساسي ولكننا سنكون حذرين".

وأردف "أعتقد أن كاسادو وبيدري سيكونا قادران على اللعب بشكل طبيعي ضد فياريال، كلاهما لم يشعران بالألم بالأمس وأتمنى أن يكونا جاهزين بنسبة 100%".

برشلونة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الخامسة

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 4

2- لامين يمال - برشلونة - 3

2- رافينيا - برشلونة - 3

2- كيليان مبابي - ريال مدريد - 3

2- آيوزي بيريز - فياريال - 3

2- داني أولمو - برشلونة - 3

2- ساندرو راميريز - لاس بالماس - 3

2- خافيير بوادو - إسبانيول - 3

2- بورخا إجليسياس - سيلتا فيجو - 3

2- أوهيان سانسيت - أتلتيك بيلباو - 3

3- بيدري - برشلونة - 2

3- أرنو دانجوما - فياريال - 2

3- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 2

3- اياجو اسباس - سيلتا فيجو - 2

3- خوان كروز - ليجانيس - 2

3- توني مارتينيز - ألافيس - 2

3- هوجو دورو - فالنسيا - 2

3- أوناي لوبيز - 3

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