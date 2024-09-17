ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد الجولة الخامسة وريمونتادا رايو فاليكانو ضد أوساسونا

أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري مساء أمس الاثنين، وحقق رايو فاليكانو ريمونتادا مثيرة على نظيره أوساسونا، في المباراة التي جمعتهما في ختام الجولة.

ويستعرض الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد ريمونتادا ريو فاليكانو ضد أوساسونا وختام الجولة الخامسة..

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الخامسة

1- برشلونة - 15 نقطة

2- أتلتيكو مدريد - 11 نقطة

3- ريال مدريد - 11 نقطة

4- فياريال - 11 نقطة

5- سيلتا فيغو - 9 نقاط

6- رايو فايكانو - 7 نقاط

7- ديبورتيفو ألافيس - 7 نقاط

8- جيرونا - 7 نقاط

9- أتلتيك بيلباو - 7

10- إسبانيول - 7 نقاط

11- أوساسونا - 7 نقاط

12- ريال بيتيس - 5 نقاط

13- مايوركا - 5 نقاط

14- إشبيلية - 5 نقاط

15- ليغانيس - 5 نقاط

16- ريال سوسييداد - 4 نقاط

17- بلد الوليد - 4 نقاط

18- خيتافي - 3 نقاط

19- لاس بالماس - 2 نقطة

20- فالنسيا - نقطة

رايو فاليكانو ضد أوساسونا

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الخامسة

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 4

2- لامين يمال - برشلونة - 3

2- رافينيا - برشلونة - 3

2- كيليان مبابي - ريال مدريد - 3

2- آيوزي بيريز - فياريال - 3

2- داني أولمو - برشلونة - 3

2- ساندرو راميريز - لاس بالماس - 3

2- خافيير بوادو - إسبانيول - 3

2- بورخا إجليسياس - سيلتا فيجو - 3

2- أوهيان سانسيت - أتلتيك بيلباو - 3

3- بيدري - برشلونة - 2

3- أرنو دانجوما - فياريال - 2

3- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 2

3- اياجو اسباس - سيلتا فيجو - 2

3- خوان كروز - ليجانيس - 2

3- توني مارتينيز - ألافيس - 2

3- هوجو دورو - فالنسيا - 2

3- أوناي لوبيز - 3

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