ميعاد مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، ميعاد مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت الألماني، التي تجمع بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم 2024-2025.

أتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة شتوتجارت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا بنسختها الحالية.

وينشر لكم “الموجز” في السطور الآتية، موعد مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت

تحدد موعد مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت، على أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2024، على "سانتياجو برنابيو".

وتبدأ صافرة هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساء أبوظبي.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت

تذاع أحداث هذه المباراة عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري والرسمي لـ مباريات دوري أبطال أووربا هذا الموسم.

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا، أيضاً عبر القنوات التالية:

-Sport 1 Hungary

-Sky Sport Calcio 1

-TV2 Sport 1 Norge

-Digi Sport 2 HD Romania

-beIN Sports HD 2 English

معلق مباراة ريال مدريد وشتوتجارت

وتقرر أن يكون معلق مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في دوري أبطال أوروبا، حسين العيدروس عبر قناة beIN Sports HD 2.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام شتوتجارت

حراسة المرمى: كورتوافي.

الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر.

الهجوم: فينسيوس جونيور، كيليان مبابي، جود بيلينجهام.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

قائمة ريال مدريد أمام شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة شتوتجارت الألماني كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس، رودريجو، إندريك.

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