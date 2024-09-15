ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة دياز.. مدة غياب صادمة وانتهاء العام

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأحد، عن تفاصيل إصابة نجمه المغربي إبراهيم دياز، والتي تعرض لها في مواجهة ريال سوسيداد الماضية بالليجا.

شارك إبراهيم دياز في مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، كما أن النجم المغربي، قدم أداء رائع لفريقه الملكي.

وشهدت هذه المباراة، تعرض دياز لإصابة قوية، في الدقيقة 25، أجبرته على الخروج عن ملعب "أنويتا" "مستضيف اللقاء"، وشارك رودريجو جوس بدلاً منه.

ويوضح لكم “الموجز” في السطور الآتية، عن تفاصيل إصابة دياز مع ريال مدريد ومدة غيابه.

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة دياز

وأصدر ريال مدريد بياناً رسميًا اليوم، أكد من خلاله على أن دياز خضع لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد على أن التقارير الطبية، أظهرت إصابة اللاعب في العضلة الضامة من الفخذ الأيمن.

مدة غياب دياز عن ريال مدريد

وكشفت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، عن مدة غياب دياز عن ريال مدريد بعد هذه الإصابة، والتي كانت بمثابة صدمة قوية لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت أن مدة غياب دياز عن ريال مدريد، ستكون حوالي 3 أشهر مقبلة وبالتالي يبدو وأن عامه قد انتهى تمامًا مع الملكي بعد غيابه طوال هذه المدة.

تجدر الإشارة إلى أن خاض 6 مباريات فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، بواقع 126 دقيقة وسجل هدفًا وصنع آخر.

دياز ريال مدريد

على الجانب الآخر، نجح ريال مدريد في خطف الفوز من ريال سوسيداد، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وانتصر ريال مدريد على سوسيداد بهدفين دون رد، سجلهما، فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي من ركلة جزاء.

وحصل الملكي على ثلاث نقاط هامة، في مشواره بالدوري الإسباني هذا الموسم، بعد هذا الفوز، وذلك بعدما رفع رصيده إلى النقطة 11.

ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة 12 نقطة.

2- ريال مدريد 11 نقطة.

3- فياريال 11 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد 8 نقاط.

5- جيرونا 7 نقاط.

6- ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط.

7- إسبانيول 7 نقاط.

8-أوساسونا 7 نقاط.

9- سيلتا فيجو 6 نقاط.

10- ريال بيتيس 5 نقاط.

11- ريال مايوركا 5 نقاط.

12- إشبيلية 5 نقاط.

13- ليجانيس 5 نقاط.

14- رايو فاليكانو 4 نقاط.

15- أتلتيك بيلباو 4 نقاط.

16- ريال سوسييداد 4 نقاط.

17- بلد الوليد 4 نقاط.

18- خيتافي 3 نقاط.

19- لاس بالماس نقطتان.

20- فالنسيا نقطة وحيدة.

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