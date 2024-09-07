أنشيلوتي يتغنى بمسيرة رونالدو ويتحدث عن موعد اعتزاله

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، عن موعد اعتزاله التدريب في الفترة المقبلة، وتطرق للحديث عن اتجاهه لعالم التدريب والخبرات التي اكتسبها على مدار مسيرته الاحترافية الكبيرة.

ووجه أنشيلوتي رسالة إلى كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق والمحترف حاليًا في النصر السعودي.

ويرصد الموجز تصريحات أنشيلوتي في ندوته الصحفية الأخيرة..

أنشيلوتي يتحدث عن دخوله عالم التدريب

وقال الإيطالي: “لم أفكر دائمًا في أن أصبح مدربًا، في يوم من الأيام في ميلان، قال لي ساكي في اليوم الذي تتوقف فيه عن اللعب، أود أن تكون مساعدي، لقد كان عبقريًّا في كرة القدم، لقد غير المنهجية، كان معلمًا عظيمًا، لقد أعطاني الكثير، مثل إريكسون”,

وأضاف:" الشيء المهم هو المعرفة، عندما تبدأ، لا تملك الخبرة، لا يمكنك شراؤها، إنها تأتي مع الوقت، ولكن ليس المعرفة، الشغف والفضول أمران مهمان، يوجد دائمًا شيء يمكنك تعلمه".

وتابع عن مسؤولية التدريب: “إنها وظيفة تنطوي على كثير من السلطة والمسؤولية، يمكنني اختيار موعد التدريب ومن سيُخْتَار، ولكن في النهاية، الأمر يتعلق بالعلاقة بين الأشخاص، هذا هو الجانب الأكثر أهمية”,

وأردف: “في بعض الأحيان، أسأل اللاعبين (من أنت؟)، فيجيبونني (أنا لاعب)، فأقول لهم (لا، أنت شخص يلعب كرة القدم)، أحاول أن تكون علاقتي بهم على المستوى الشخصي، بالإضافة إلى المستوى المهني؛ لأن ذلك يساعدني على تحقيق أداء أفضل منهم بوصفهم محترفين، أحاول فعل ذلك”.,

وأكمل: "الأمر ليس سهلًا؛ لأن اللاعب يريد دائمًا اللعب، يوجد 11 لاعبًا يلعبون، ولكن يوجد 15 لاعبًا يشاهدون المباراة، هذا هو الجزء الأكثر تعقيدًا، ولكن إذا نجحت في إقامة علاقة شخصية جيدة، فسوف يساعدك ذلك على العمل بشكل أفضل".

أنشيلوتي وكريستيانو رونالدو

أنشيلوتي يتحدث عن علاقته بـ كريستيانو رونالدو

وأشار: "كان ولا يزال محترفًا عظيمًا، أحد أفضل اللاعبين على مر العصور، إنه أسطورة، ومحترف عظيم، ومثال يحتذى به، لقد كان زميلًا رائعًا، ويحظى بتقدير كبير من قبل اللاعبين الآخرين".

وعن موعد اعتزاله عالم التدريب، أشار: "أرى نفسي مدربًا لمدة طويلة، سأستمر في ذلك حتى ينتهي حماسي لكرة القدم".

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