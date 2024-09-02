ضربة قوية لـ ريال مدريد بعد إصابة نجمه أمام بيتيس في الدوري

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي مساء اليوم الاثنين، عن تطورات الحالة الصحية للاعبه داني سيبايوس الذي تعرض للإصابة أمام ريال بيتيس.

وأصيب سيبايوس في مباراة ريال مدريد بالأمس في الدوري الإسباني، وأكدت صحيفة “أس”، أن هذه الإصابة ستبعد داني سيبايوس عن الملاعب لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع.

تفاصيل إصابة سيبايوس مع ريال مدريد أمام بيتيس

ويستعرض الموجز تفاصيل بيان ريال مدريد حول إصابة سيبايوس، حيث قال فيها:" بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا داني سيبايوس من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بالتواء من الدرجة الثالثة يؤثر على أربطة كاحله الأيمن ".

إصابة سيبايوس في مباراة ريال مدريد ضد بيتيس

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الرابعة

1. برشلونة - 12 نقطة.

2. ريال مدريد - 8 نقاط.

3. أتلتيكو مدريد - 8 نقاط.

4. فياريال - 8 نقاط.

5. جيرونا - 7 نقاط.

6. ألافيس - 7 نقاط.

7. أوساسونا - 7 نقاط

8. سيلتا فيجو - 6 نقاط.

9. ليجانيس - 5 نقاط.

10. ريال مايوركا - 5 نقاط.

11. رايو فاليكانو - 4 نقاط.

12. ريال سوسيداد - 4 نقاط.

13. أتلتيك بلباو - 4 نقاط.

14. إسبانيول - 4 نقاط.

15. بلد الوليد - 4 نقاط.

16. خيتافي - 3 نقاط.

17. ريال بيتيس - نقطتان.

18. لاس بالماس - نقطتان.

19. إشبيلية - نقطتان.

20. فالنسيا - نقطة واحدة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الرابعة

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 4

2- رافينيا - برشلونة - 3

3- كيليان مبابي - ريال مدريد - 2

3- أرنو دانجوما - فياريال - 2

3- داني أولمو - برشلونة - 2

3- اياجو اسباس - سيلتا فيجو - 2

3- خوان كروز - ليجانيس - 2

3- بورخا إجليسياس - سيلتا فيجو - 2

3- توني مارتينيز - ألافيس - 2

3- هوجو دورو - فالنسيا - 2