منتخب فرنسا يصدم ريال مدريد بشأن إصابة الثنائي العملاق.. موقف مبابي

وجه منتخب فرنسا لكرة القدم، صدمة قوية لفريق ريال مدريد الإسباني، بعد إصابة ثنائي الملكي العملاق، قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا.

يواصل منتخب فرنسا استعداداته لخوض منافساته المرتقبة في بطولة دوري الأمم الأوروبية بهذا الموسم 2024-2024.

وتواجد منتخب فرنسا في مجموعة نارية بـ دوري أمم أوروبا، رفقة كل من، إسرائيل، بلجيكا، إيطاليا.

وسبق أن أعلن ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، عن قائمة الديوك التي يخوض بها مواجهات دوري الأمم الأوربية، والتي زينها عدد من نجوم ريال مدريد الإسباني على رأسهم كيليان مبابي.

منتخب فرنسا يعلن إصابة ثنائي ريال مدريد

وأصدر منتخب فرنسا، بيان رسمي مساء اليوم الاثنين، يعلن من خلاله، إصابة ثنائي ريال مدريد الإسباني.

وأكد المنتخب الفرنسي في بيانه على تعرض أوريليان تشواميني، نجم ريال مدريد، لإصابة قوية أثناء تدريبات الديوك.

كما أوضح أن فيرلاند ميندي، لاعب ريال مدريد، تم إصابته في الساق اليمنى أيضاً، وتم استبداله بلوكاس دين، لاعب أستون فيلا، الذي سينضم للمعسكر اليوم.

صدمة لأنشيلوتي بعد إصابة ثنائي ريال مدريد في فرنسا

وتعد إصابة ثنائي ريال مدريد، صدمة قوية للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي، خاصة بعد النتائج الغير مرضية التي يشهدها الفريق هذا الموسم حتى الآتي.

تجدر الإشارة إلى أن بيان منتخب فرنسا الرسمي اليوم، طمأن جماهير ريال مدريد، التي كانت تخشى أن يكون كيليان مبابي من ضم مصابي الملكي في الديوك.

مبابي - ريال مدريد

قائمة منتخب فرنسا في أمم أوروبا

وذلك لأن مبابي جاء على رأس قائمة فرنسا في دوري أمم أوروبا التي جاءت كالأتي:

حراس المرمى: أريولا - ماينان - سامبا.

الدفاع: كلوس - فوفانا - ثيو هرنانديز - كوناتي - جول كوندي - فيرلاند ميندي -دايوت أوباميكانو.

وسط الميدان: فوفانا - كانتي - كوني - تشواميني - زايير إيمري.

الهجوم: باركولا - ديمبيلي - غريزمان - كولو مواني - مبابي - أوليس - تورام.

ومن المقرر أن تقام مباراة فرنسا الأولى في دوري الأمم الأوروبية ضد إيطاليا، وذلك يوم الجمعة المقبل.

اقرأ أيضا:

الكشف عن معلق مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

إصابة بيلينجهام تربك حسابات أنشيلوتي في ريال مدريد.. مدة غياب صادمة