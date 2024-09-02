الكشف عن معلق مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

كشفت شبكة قنوات "بي إن سبورت"، عن معلق مباراة البرتغال وكرواتيا المرتقبة، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ضرب منتخب البرتغال لكرة القدم موعداً مع منافسه كرواتيا، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أمم أرووبا بموسمها الجديد.

ووقع منتخب البرتغال مع كرواتيا، في المجموعة الثالثة بـ دوري أمم أوروبا، التي تضم أيضاً كل من اسكتلندا وبولندا.

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري أمم أوروبا

ويلتقي منتخب البرتغال الذي يقوده نجمه كريستيانو رونالدو مع كرواتيا، مساء يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2024، على ملعب دا لوز “استاد لشبونة البرتغالي”.

وستنطلق صافرة مباراة البرتغال وكرواتيا، في الساعة العاشرة مساء، حسب توقيت مصر والسعودية.

ويكشف لكم “الموجز”، في السطور التالية، عن معلق مباراة البرتغال وكرواتيا القادمة، وقائمة المنتخب البرتغالي الذي جاء على رأسها كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

معلق مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

وتنقل مباراة البرتغال وكرواتيا عبر شاشة بي إن سبورتس القطرية.

وسيكون معلق مباراة البرتغال وكرواتيا، هو نوفل باشي، عبر قناة بي إن سبورت 2.

منتخب البرتغال

قائمة البرتغال لمواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

وجاءت قائمة منتخب البرتغال لمواجهة كرواتيا كالآتي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، خوسيه سا (ولفرهامبتون واندررز)، روي سيلفا (ريال بيتيس).

الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (تشيلسي)، جونزالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة)، تياجو سانتوس (ليل)، ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان) نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون واندررز).

خط الوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونخ)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، روبين نيفيز (الهلال)، جواو فيليكس (تشيلسي)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينج لشبونة)، بيدرو جونسالفيس (سبورتينج لشبونة).

الهجوم: رافائيل لياو (ميلان)، جيوفاني كويندا (سبورتينج لشبونة)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، كريستيانو رونالدو (النصر)، ديوجو جوتا (ليفربول).

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