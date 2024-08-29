قائمة منتخب إنجلترا قبل مباراتي دوري الأمم الأوروبية

أزاح لي كارسلي المدير الفني لـ منتخب إنجلترا المؤقت، الستار مساء اليوم الخميس، عن قائمة الأسود الثلاث الرسمية لخوض أول جولتين في دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب إنجلترا لخوض ضربة البداية في دوري الأمم الأوروبية أمام إيرلندا وفنلندا، في أول جولتين من البطولة والتي ستنطلق مساء الخميس المقبل.

ويسلط الموجز الضوء على قائمة منتخب إنجلترا لخوض أول جولتين في دوري أمم أوروبا..

قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي إيرلندا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية

في حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس الإنجليزي) - جوردان بيكفورد (إيفرتون الإنجليزي) - نيك بوب (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي).

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول الإنجليزي) - ليفي كولويل (تشيلسي الإنجليزي) - مارك جويهي (كريستال بالاس الإنجليزي) - إزري كونسا (أستون فيلا الإنجليزي) - ريكو لويس (مانشستر سيتي الإنجليزي) - تينو ليفرامينتو (نيوكاسل يونايتد الإنجليزي) - هاري ماجواير (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - جون ستونز (مانشستر سيتي الإنجليزي)

في خط الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي الإنجليزي) - كونور جالاجير (أتليتكو مدريد الإسباني) - مورجان جبس وايت (نوتنجام فورست الإنجليزي) - آنخيل جوميز (ليل الفرنسي)- كوبي ماينو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)- كول بالمر (تشيلسي الإنجليزي)- ديكلان رايس (أرسنال الإنجليزي)

في خط الهجوم: جارود بوين (وست هام الإنجليزي) - إيبيريشي إيزي (كريستال بالاس الإنجليزي)- أنتوني جوردون (نيوكاسل الإنجليزي) - جاك جريليش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - هاري كين (بايرن ميونيخ الألماني) - نوني مادويكي (تشيلسي الإنجليزي) - بوكايو ساكا (أرسنال الإنجليزي) - أولي واتكنز (أستون فيلا الإنجليزي)

قائمة منتخب إنجلترا

موعد مباراتي منتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن يخوض منتخب إنجلترا مباراته إيرلندا في تمام السابعة مساء السبت بعد المقبل، والموافق 7 سبتمبر المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وسيلتقي منتخب إنجلترا في مباراته التالية ضد فنلندا، في المباراة المفترض إقامتها في تمام العاشرة إلا ربع من مساء الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر المقبل في الجولة الثانية من البطولة.

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