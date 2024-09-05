كشفت صحيفة أسبانية، أن نادي ريال مدريد، يرغب في رحيل البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذلك بسبب تصرفات اللاعب الفترة الآخيرة، مما جعل الرئيس فلورنتينو بيريز يصبح أكثر انفتاحًا على فكرة رحيله إلى السعودية.

بعد تصريحاته الآخيرة.. ريال مدريد يفتح أبواب السعودية أمام فينيسيوس

وكان فينيسيوس خرج بالعديد من التصريحات المثيرة للجدل الفترة الأخيرة، والتي يطالب بحرمان إسبانيا من تنظيم كأس العالم 2030، بسبب الإساءات العنصرية التي يتعرض لها اللاعب، بملاعب الدوري الإسباني على مدار آخر موسمين،وتسببت تصريحاته في إثارة الضجة الأكبر على الإطلاق.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن تصريحات فينيسيوس أغضبت الجماهير والنقاد في إسبانيا، ولم تعجب إدارة ريال مدريد كذلك، وجعلت الشكوك تظهر حول إمكانية مغادرته للفريق خلال الصيف القادم لو جاءت الفرصة المناسبة.

فينيسيوس جونيور

وأكدت الصحيفة، أن ريال بدأ يشعر بأن شخصية فينيسيوس تتعارض مع الصورة التي يريد النادي إظهارها للعالم، بسبب طبيعته الصعبة المثيرة للجدل التي تؤدي إلى تحريض المنافسين والحكام ضد الفريق.

وأشارت إلى أن ريال قد يضطر لإخبار فينيسيوس بأنه لو كان يشعر بالعنصرية في إسبانيا، سيكون عليه الذهاب إلى بلد آخر لا يشعر فيها بالاضطهاد، وهنا تعود فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي، للظهور من جديد، بعدما ارتبط بالانضمام للأهلي على مدار فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتابعت "سبورت" أن ريال لن يمانع بيع فينيسيوس لأي فريق يأتي بعرض مماثل للذي قدمه الأهلي الصيف الماضي، والذي وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو، مع حصول اللاعب على مبلغ مليار يورو يتم توزيعه على خمس سنوات.

وأضافت، أن نادي الملكي لا يشعر بأن رحيل صاحب الـ24 سنة سيؤدي إلى كارثة، بسبب العدد الهائل من النجوم بالفريق مثل رودريجو وجود بيلينجهام وكيليان مبابي، مع إمكانية التعاقد مع بديل له من طراز عالمي.

ووضع ريال قائمة ببعض الأسماء التي يمكنها تعويض النجم المثير للجدل، وعلى رأسها المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، الذي يمكنه اللعب كمهاجم مع نقل مبابي في مركز فينيسيوس، بالإضافة لجناح أيسر كبديل مباشر للبرازيلي وهو نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو، وكذلك فلوريان فيرتس لاعب باير ليفركوزن الذي يمكنه التألق بالعديد من المراكز الهجومية.

وشارك فينيسيوس مع فريق ريال مدريد خلال 269 مباراة، سجل 84 هدفًا وصنع 78 آخرين.

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