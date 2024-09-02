أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري السعودي بعد انتقال إيفان توني إلى أهلي جدة

تعاقد النادي الأهلي السعودي، مع الإنجليزي الدولي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد، لمدة 4 مواسم حتى عام 2028، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعد صفقة المهاجم إيفان توني، أحد أغلى الصفقات في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، حيث حصل نادي برينتفورد على 42 مليون يورو من الأهلي السعودي.

وبحسب ترانفسير ماركت، سيدخل توني التاريخ باعتباره اللاعب الأغلى الذي غادر برينتفورد على الإطلاق.

إيفان توني

وضمت قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري السعودي كل من:

نيمار دا سيلفا- 90 مليون يورو. موسي ديابى- 60 مليون يورو. مالكوم- 60 مليون يورو. أوتافيو- 60 مليون يورو. روبن نيفيز- 55 مليون يورو. ألكساندر ميتروفيتش- 52 مليون يورو. فابينيو- 46 مليون يورو. إيفان تونى- 42 مليون يورو ميلينكوفيتش سافيتش- 40 مليون يورو رياض محرز- 35 مليون يورو.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي

الجمعة 13-9-2024

التعاون ضد الخليج - 6:50 مساءً.

ضمك ضد الأخدود - 6:50 مساءً.

النصر ضد الأهلي - 9:00 مساءً.

السبت 14-9-2024

الفتح ضد الاتفاق - 6:30 مساءً.

الفيحاء ضد الرائد - 6:45 مساءً.

الرياض ضد الهلال - 9:00 مساءً.

الأحد 15-9-2024

القادسية ضد الشباب - 6:30 مساءً.

الخلود ضد العروبة - 6:50 مساءً.

الاتحاد ضد الوحدة - 9:00 مساءً.

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي كالتالي:-

ألكسندر ميتروفيتش- الهلال - 4 أهداف. كريستيانو رونالدو- النصر- هدفين. أندرسون تاليسكا- النصر - هدفين. حسام عوار- الاتحاد - هدفين. موسى ديمبيلي- الاتفاق - هدفين. إبراهيم بايش- الرياض - هدفين. كريغ غودوين- الوحدة - هدفين. جوليان كينونيس- القادسية - هدفين. مراد محمد خضري- الوحدة - هدفين. روبرتو فيرمينو- الأهلي - هدف. أوديون إيغالو- الوحدة - هدف. حبيب ديالو- ضمك - هدف. فرنسوا كامانو- ضمك - هدف. كريم بنزيما- الاتحاد - هدف. مارسيلو بروزوفيتش- النصر - هدف.

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