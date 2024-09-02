ذا أثلتيك: أرسنال يرفض عرض اتحاد جدة للتعاقد مع تروسارد

رد نادي أرسنال على نظيره اتحاد جدة، بشأن العرض المقدم للتعاقد مع البلجيكي لياندرو تروسارد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

آرسنال يرفض عرض اتحاد جدة

وكشف موقع ذا أثلتيك، إن العرض المقدم من نادي اتحاد جدة، لضم لياندرو تروسارد، كان على سبيل الإعارة، مقابل 5 ملايين يورو مع إلزامية الشراء مقابل 20-25 مليون يورو.

وأكد الموقع، أن نادي أرسنال رفض عرض اتحاد جدة، لأنه لاعب هام للفريق ولا توجد فرصة للتعاقد مع بديل له الآن.

لياندرو تروسارد

بينما أوضح فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورتس والمختص في سوق الانتقالات، أن عرض اتحاد جدة يبلغ 35 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد، بعقد انتقال دائم.

وأشار رومانو، أن أرسنال يعتبر اللاعب البلجيكي تروسارد، هام بالنسبة لميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق، ويعتمد عليه كالبديل السوبر، إذ يأتي من مقاعد البدلاء ويغير مسار المباريات لفريقه.

وكان اتحاد جدة تعاقد، مساء أمس الأحد مع عبد الإله العمري، وخلال الأيام الماضية، انضم الفرنسي موسى ديابي جناح أستون فيلا الإنجليزي، والجزائري حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي، وحارس المرمى الصربي بيدراغ رايجوفتش قادمًا من ريال مايوركا الإسباني، إلى نادي الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي.

وانضم أيضًا ثنائي الهلال السعودي صالح الشهري ومعاذ فقيهي، إلى جانب تفعيل بند شراء عقد سعد الموسى وأحمد الغامدي، والتوقيع مع الفنزويلي بريانت أورتيغا.

الفرنسي موسى ديابي

الجزائري حسام عوار

الصربي بيدراغ

عبد الإله العمري

صالح الشهري

معاذ فقيهي

الفنزويلي بريانت أورتيغا

وتفعيل بند شراء سعد الموسى وأحمد الغامدي

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