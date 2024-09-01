ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

ترغب عشاق كرة القدم، في معرفة، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025، بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد اليوم.

التقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مع نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي بهذا الموسم 2024-2025.

ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد بثلاثية

ونجح فريق ليفربول الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في اكتساح نظيره مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، في هذه الريمونتادا الرائعة.

وسجل ثلاثية ليفربول في شباك مانشستر يونايتد بلقاء اليوم كل من، لويس دياز “هدفين”، ومحمد صلاح “هدف”.

ليفربول - محمد صلاح

بذلك، رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط، متواجداً بهم في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.

ويستعرض لكم “الموجز”، خلال السطور الآتية، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بهد فوز ليفربول وهدف محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد اليوم.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1 مانشستر سيتي، 9 نقاط.

2 ليفربول، 9 نقاط.

3 برايتون، 7 نقاط.

4 آرسنال، 7 نقاط.

5 نيوكاسل يونايتد، 7 نقاط.

6 برينتفورد، 6 نقاط.

7 أستون فيلا، 6 نقاط.

8 بورنموث، 5 نقاط.

9 نوتينجهام فورست، 5 نقاط.

10 توتنهام، 4 نقاط.

11 تشيلسي، 4 نقاط.

12 فولهام، 4 نقاط.

13 وست هام، 3 نقاط.

14 مانشستر يونايتد، 3 نقاط.

15 ليستر سيتي، نقطة.

16 كريستال بالاس، نقطة.

17 إيبسويتش تاون، نقطة.

18 ولفرهامبتون، نقطة.

19 ساوثهامبتون، بدون نقاط.

20 إيفرتون، بدون نقاط.

ليفربول ومانشستر يونايتد

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 7 أهداف.

2 محمد صلاح، ليفربول، 3 أهداف.

3 لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

4 نوني مادويكي، تشيلسي، 3 أهداف.

5 بريان مبيومو، برينتفورد، 3 أهداف.

6 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

7 سون هيونج مين، توتنهام، هدفان.

8 كاي هافيرتز، آرسنال، هدفان.

9 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

10 يوان ويسا، برينتفورد، هدفان.

11 جواو بيدرو، برايتون، هدفان.

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