بتوقيت مصر.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الافريقي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم، القمة النارية بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، في مباراة كأس السوبر الأفريقي للعام الجاري 2024، في ديربي صعب ومثير بين القطبين.

وسيشارك الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلًا لـ دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة، بعدما حصد اللقب للمرة الـ 12 في تاريخه على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وعلى الجانب الآخر، سيلتقي الأهلي مع غريمه الأزلي الزمالك، بطل كأس الكونفدرالية على حساب فريق مغربي أيضًا وهو نهضة بركان.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، كافة التفاصيل التي تخص مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي…

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مباراة السوبر الإفريقي 2024 في نسخة العام الجاري، بين الغريمين الأهلي ونظيره الزمالك.

وستقام مباراة السوبر الإفريقي، يوم 27 سبتمبر من عام 2024، لكن لم يتحدد موعد انطلاقها بعد.

قمة الأهلي ضد الزمالك

القنوات الناقلة لـ مباراة السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن تكون القنوات الناقلة لـ مباراة السوبر الإفريقي والتي ستجمع بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، هي شبكتي Bein sports، mbc.

عدد جماهير مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي وغريمه الزمالك

أكد تركي آل الشيخ مستشار هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في المؤتمر الصحفي الخاص بـ "موسم الرياض"، على حضور 25 ألف مشجع في مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في أفريقيا قبل السوبر الأفريقي

تواجه الفريقين في 10 مواجهات خلال تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية، انتصر المارد الأحمر في 6 لقاءات، وفاز الأبيض في مواجهة وحيدة، وخيم التعادل بينهما في ثلاث مناسبات.

ولم تجمعهما سوى مباراة وحيدة في كأس السوبر الأفريقي، والتي أقيمت في نسخة 1994، وحسم حينها نادي الزمالك اللقب، بعد الفوز بهدف نظيف على غريمه التقليدي الأهلي

وفي أخر مباراة أفريقية بين الفريقين، توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب غريمه التقليدي الزمالك، في نسخة 2020، ليحصد البطولة التاسعة في تاريخه من الأميرة السمراء على استاد القاهرة.

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