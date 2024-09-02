الريان القطري يوجه صفعة قوية لـ الزمالك عن طريق بن شرقي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضربة قوية مساء اليوم الاثنين، تخص الدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق السابق، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى صفوف القلعة البيضاء.

وكان الدولي المغربي أشرف بن شرقي قد اقترب من نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، قبل أن تفشل الصفقة بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها القلعة البيضاء على مدار الأشهر الأخيرة.

الريان القطري يتعاقد مع بن شرقي

وكشفت تقارير صحفية قطرية مساء اليوم الاثنين، يستعرضها الموجز عن تطورات مستقبل الدولي المغربي أشرف بن شرقي في الفترة المقبلة، بعد ابتعاده عن الزمالك.

وأكدت صحيفة الراية القطرية في تقرير لها، أن نادي الريان تعاقد مع اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي رسميًا، ليوجه ضربة قوية لـ نادي الزمالك وجماهيره.

وأضحت الصحيفة أنه من المقرر أن بن شرقي سيُشارك مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها المقبلة، حيث يبدأ الرهيب مُشاركته باستضافة الهلال السعودي 17 سبتمبر الجاري على استاد أحمد بن علي.

أشرف بن شرقي

في حضور بن شرقي.. نتائج قرعة دوري أبطال أسيا للنخبة

ومع استعداد بن شرقي للظهور مع الريان في دوري أبطال أسيا للنخبة، يستعرض الموجز نتيجة قرعة البطولة، حيث سيقام ثمن النهائي في مارس 2025، ثم الأدوار النهائية التي ستقام بنظام الدوري اعتباراً من الدور ربع النهائي.

وتستضيف المملكة السعودية، الأدوار النهائية في الفترة من 25 أبريل وحتى المباراة النهائية في 4 مايو 2025

منطقة الغرب:

المستوى الأول: العين - الهلال - السد - بيرسيبوليس - باختاكور - الشرطة

المستوى الثاني: النصر - الريان - الاستقلال - الوصل - أهلي جدة - الغرافة

منطقة الشرق:

المستوى الأول: فيسيل كوبي - أولسان هيونداي - شنغهاي بورت - بوريرام - سنترال كوست مارينرز - جوهور دار التعظيم

المستوى الثاني: كاوازاكي - بوهانغ ستيلرز - شنغهاي شينهوا - يوكوهاما - غوانغجو - شاندونغ

وستقام مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل أفضل 8 أندية

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